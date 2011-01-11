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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

تشکیل هشتمین جلسه کارگروه نفت به ریاست معاون اول رئیس جمهور

تشکیل هشتمین جلسه کارگروه نفت به ریاست معاون اول رئیس جمهور

هشتمین جلسه کارگروه نفت صبح امروز سه شنبه به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول و با حضور نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این جلسه گزارشی در خصوص فاز دوم طرح پالایشگاه ایلام، محاسبات اقتصادی و مفروضات و درآمدهای سالانه این طرح ارائه شد و پس از بحث و بررسی و با در نظر گرفتن نتایج مطالعات اقتصادی مربوطه، تصمیماتی اتخاذ شد.

بررسی طرح ادامه خط لوله ششم سراسری و تصمیم گیری در خصوص آن از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

موضوع دیگری که در جلسه کارگروه نفت به بحث گذاشته شد، طرح بیمارستان نفت تهران بود که تصمیم گیری نهایی در خصوص آن به زمان دیگری موکول گردید.

 
 
کد مطلب 1230022

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