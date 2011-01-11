تمام راههای اصلی و فرعی استان اردبیل باز است

محمد کریم هدایتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: با وجود بارش شدید برف در اردبیل طی چند روز اخیر بویژه در مناطق کوهستانی و گردنه های سخت گذر، هم اکنون راه های اصلی، فرعی و روستایی در این استان باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

وی با اشاره به بارش سنگین برف در گردنه اسالم در محور خلخال به اسالم استان گیلان افزود: علیرغم تلاش راهداران در این منطقه که در دو روز گذشته با برف روبی و نمک پاشی تداوم داشته است، به دلیل حجم سنگین برف و کولاک تردد در این گردنه به کندی صورت می گیرد.

مدیرکل راه و ترابری استان متذکر شد: به غیر از گردنه اسالم سایر مناطق کوهستانی و برفگیر استان از جمله گردنه صائین در محور نیر - سراب، حیران در محور اردبیل – آستارا و سایر گردنه ها و راه های مواصلاتی استان به صورت کامل پاکسازی و تردد در این مسیرها روان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بارش برف به صورت خفیف و پراکنده در برخی از مناطق استان ادامه دارد، ابراز داشت: با وجود برف روبی و نمک پاشی از سطح جاده ها و گردنه های استان، سطح جاده ها خیس و لغزنده می باشد.

هدایتی با اشاره به احتمال تشدید بارندگی و یا شروع کولاک و یخبندان در نواحی کوهستانی، از رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در راه های مواصلاتی استان اردیل را دارند خواست زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته و در مقاطع لازم از آن استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به استقرار ده ها اکیپ راهداری در مناطق برفگیر و کوهستانی اضافه کرد: راهداری این اداره کل با امادگی کامل اکیپهای راهداری زمستانی، تلاش می کنند تا بستر ایمنی را با انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی به صورت وسیع و گسترده فراهم سازند.

این مسئول با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه از سوی رانندگان یاد آور شد: همکاری و مشارکت رانندگان و مسافران با مأمورین راهداری و پلیس راه استان در راستای تردد راحت و سالم از مناطق پر خطر ضروری است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: رانندگان و مسافران می توانند قبل از حرکت در راه های برفگیر استان با تماس از طریق دو شماره تلفن گویای 141 و 8811425 در هر ساعت از شبانه روز از آخرین وضعیت راه های مواصلاتی مطلع شوند.

