سطح آب شبکه آبیاری نخیلات دشتستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، سید مهدی موسوی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی، دبی آب ورودی به کانال اصلی در شبکه آبیاری دالکی در بخش سعدآباد بسیارکاهش یافته بود که خوشبختانه در پی بارندگی دراستانهای بوشهر و فارس حجم آب کانال اصلی حاج مهدی افزایش چشمگیری یافت.

وی اضافه کرد: درپی بارش چند شب گذشته سد انحرافی سرقنات 20 سانتی متر سرریز داشته وآب کانال حاج مهدی با ظرفیت 12.5 متر مکعب برثانیه از دو متر به 10 متر افزایش یافته است.

سرپرست شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی استان بوشهر با بیان اینکه شبکه آبیاری دالکی فاقد سد مخزنی بوده و رودخانه دالکی تنها منبع تامین آب نخیلات در این شبکه است، گفت: این شبکه دارای یک کانال اصلی به طول 23کیلومتر است که بیش از یک میلیون و 200 هزار اصله نخل را مشروب می کند.

موسوی افزود: به علت تداوم خشکسالی ومحدودیت منابع آبی به منظور کسب رضایت و اعتماد باغداران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، کانال اصلی به دو منطقه بالادست و پایین دست تقسیم شده که نیمی از نخیلات از منطقه بالادست و نیمی دیگر از منطقه پایین دست بایک دوره متناوب چهل روزه مشروب می شوند.

وی همکاری و تلاش باغداران را در اجرای صحیح توزیع عادلانه آب موثر دانست و از کشاورزان خواست تا با پرداخت به موقع آب بها و مشارکت در اجرای شیوه نوین آبیاری ، این شرکت را در ارائه خدمات بیشتر یاری کنند.