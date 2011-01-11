ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه در تبلیغات محیطی جدی تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی ظهر سه شنبه در پنجمین نشست کارشناسان کانون های آگهی و تبلیغاتی مازندران افزود: ارتباط و هماهنگی هر چه بیشتر کارشناسان با نمایندگان کانون های تبلیغاتی خیلی مهم است که باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

جواد میرشکاری، کارشناس کانون های تبلیغاتی مازندران در این نشست به اهمیت برخورد جدی با متخلفان فرهنگی تاکید کرد و گفت: تشکیل چنین جلساتی، همکاری و هم فکری برای انسجام کارشناسان تبلیغات استان است برای پیشبرد صحیح اهداف فرهنگ و ارشاد در زمینه تبلیغات و برخورد جدی با هرگونه تخلف فرهنگی مستلزم فرهنگ سازی مستمر در جامعه می باشد.

ناصر علی نژاد، مدیر حراست اداره کل ارشاد مازندران با اشاره به جنگ نرم دشمن در ابعاد مختلف و حساس شمردن وظایف کانون های آگهی و تبلیغاتی در این برهه از زمان، گفت: دقت نظر بر روند فعالیت های کانون های آگهی و تبلیغاتی و رعایت قوانین متناسب با فرهنگ بومی و منطقه ای موجب ناکامی فعالیت های دشمنان نظام خواهد شد و این اداره با متخلفان فرهنگی بخصوص کسانی که از اسامی بیگانه و یا تصاویر خلاف مقررات بر سردرب اماکن صنفی خود استفاده می کنند برخوردهای لازم و جدی خواهد کرد.

جلسه پیگیری و اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بر سردرب مغازه ها و اماکن عمومی در حضور فرماندار ساری، فرمانده نیروی انتظامی، رییس اداره بازرگانی و نمایندگان کانون های تبلیغاتی استان هر سه ماه یک بار تشکیل می شود.

