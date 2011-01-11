60 طرح در سنقروکلیایی برای دور سوم سفر هیئت دولت پیشنهاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: این طرح ها در بخشهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، طرحهای عمرانی و راهسازی، فرهنگی و هنری، گردشگری، کشاورزی و باغات، برق، گاز رسانی، طرحهای هادی روستایی، آثار باستانی، مساجد، توسعه فضای سبز، توسعه شهرک صنعتی، فرستنده پرقدرت تلویزیونی، بهداشت و درمان روستایی، پایگاه امداد و نجات جاده ای و مرکز فوریتهای پزشکی روستایی می باشند.

وی احداث تصفیه خانه آب شرب سنقر، اجرا باند دوم راه سنقر به بیستون، بهسازی و آسفالت 100 کیلومتر راه روستایی، و احداث پنج مجتمع آب روستایی را از مهمترین این طرح ها برشمرد.

فرماندار سنقرو کلیایی در خصوص وضعیت مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهور به استان نیز گفت: تعداد 11 مصوبه در دور اول سفر بریا شهرستان سنقرو کلیایی تصویب شد که این مصوبات پیشرفت فیزیکی 92 درصدی دارند همچنین در دور دوم نیز این شهرستان نه مصوبه داشت که با 53 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی تصریح کرد: این طرح ها شامل احداث سد جامیشان، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، بهداشت و در مان، احداث ایستگاه های تلویزیونی، امداد جاده ای و آسفالت راه روستایی می باشند.

حیدری عدم تامین اعتبار، عدم توجیه اقتصادی برای احداث کارخانه قند و همچنین عدم مشارکت سرمایه گذاربخش خصوصی برای احداث کارخانجات جایگزین کارخانه قند را از مهمترین دلایل عدم تکمیل طرح های دور اول و دوم سفر هیئت دولت عنوان کرد.

صمد فدایی نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیزدر این جلسه گفت: از مجموع 60 طرح پیشنهاد شده شهرستان سنقرو کلیایی برای تصویب در دور سوم سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه، در جلسه کمیته راهبردی مصوبات سفر هیئت دولت در استانداری 80 در صد آن برای طرح در جلسه هیئت دولت به تصویب نهایی رسید.