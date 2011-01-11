کاهش 33 درصدی واگذاری پروژه های شهری به شرکتهای وابسته

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در جلسه امروز شورای شهر و در جریان ارائه سومین گزارش در مورد حسن اجرای مصوبه بودجه سال 89 شهرداری با بیان این مطلب تاکید کرد : 5/62 درصد از درآمدهای نقدی شهرداری و نیز 86 درصد از درآمدهای غیرنقدی به نسبت 8 ماه محقق شده است که در مجموع 2/73 درصد از کل درآمدهای نقدی و غیرنقدی شهرداری به نسبت 8 ماه محقق شده است.

وی افزود : حدود 20 درصد تخصیص اعتبار در 8 ماهه ابتدایی سال جاری به معاونت ها و مناطق داشتیم و به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی ، از درآمدهای غیر نقدی در این بخش استفاده شده است.

خادم گفت: درصد عدم تغییر برآوردها ، میزان همکاری و عدم تغییر زمان بندی ، رعایت ضوابط و اجرای کار ، نحوه واگذاری ، درصد پروژه های خاتمه یافته ، درصد پروژه های انجام شده از طریق مناقصه و درصد پروژه های جلوتر از انتظار از جمله شاخص هایی است که بر این اساس مناطق 21 ، 12 و 15 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دررعایت این شاخص ها کسب کردند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین به رتبه بندی معاونت ها اشاره کرد و افزود : در معاوت ها نیز ، معاونت تحقیقات و برنامه ریزی ، معاونت امورمناطق ، معاونت فنی و عمرانی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در رعایت ضوابط و اجرای کار و پیشرفت در پروژه های غیر مستمر کسب کرده اند.

خادم همچنین با بیان اینکه کل پروژه های مستمر و غیر مستمر عمرانی یک هزار و 228 پروژه بوده که از این تعداد 564 پروژه غیر مستمر و 664 پروژه مستمر است اظهار داشت : در مناطق شهرداری ، 17 درصد از پروژه هایی که اعتبار نقدی داشته اند از پیشرفت مورد انتظار جلوتر هستند.

وی به دلیل تاخیر در اجرای برخی پروژه ها نیز اشاره کرد و ادامه داد : 10 درصداز پروژه ها به دلیل مشکلات مربوط به زمین ، 6/2 درصد به دلیل مشکلات مطالعاتی ، 8/2 درصد به دلیل ضعف پیمانکار و 47 درصد به دلیل کمبود نقدینگی با تاخیراتی در روند اجرا مواجه بودند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه در پاسخ به انتقاد دانشجو مبنی بر اینکه درصد بالایی از پروژه های شهرداری به صورت استعلامی و بدون برگذاری مناقصه عمومی واگذار می شوند گفت : اجرای پروژه های عمرانی بیشتر از یک سال به طول می انجامد به همین دلیل ادامه کار در سال های بعدی به صورت استعلامی به همان پیمانکار واگذار شده و دیگر مناقصه برگزار نمی شود.

وی افزود : معاونت ها تمایل دارند ادامه پروژه نیز توسط همان پیمانکاری که تا آن زمان کار را پیش برده انجام شود به همین دلیل مناقصه مجدد برگزار نمی کنند .

وی با ارائه پیشنهادهایی به شهرداری تهران گفت : شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست کاملی از پیمانکاران را به شورای شهر ارائه داده و پروژه های ساختمانی مناطق را توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام دهد . همچنین شهرداری تهران در صورت نیاز به افزایش اعتبار برای پروژه ها و مبالغ قراردادها ، علاوه بر میزان مقرر در مجوزهای قانونی ، اصلاحیه همراه با توجیه برنامه عملیاتی به منظور اخذ مجوز از شورای شهر را ارائه کند.

در ادامه رییس شورای شهر نیز گفت : شهرداری در جهاتی حرکت روبه جلویی داشته و انتظار داریم این حرکت تسهیل و تسریع شود و در چارچوب و شرایط خوب و قانونی جلو رود.