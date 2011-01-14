بنا پیشنهاد 70 میلیون تومانی برای حضور در لیگ را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که با تیم حفاری خوزستان برای همراهی این تیم به عنوان مشاور مذاکره کرده بود، در نهایت پیشنهاد خوزستانی‌ها را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی نپذیرفت.

پیشنهاد ارائه شده به سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 70 میلیون تومان بوده است که محمد بنا برای فرصت دادن به مربیان سازنده و در کنار آن تعلق گرفتن این پول به کشتی گیران از پذیرش این پیشنهاد منصرف شد تا فقط به فکر موفقیت تیم ملی باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در حالی از حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی منصرف شد که برگزاری این مسابقات نیز در پرده ابهام قرار داد.

غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربیان تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد هدایت تیم نفت تهران را بر عهده دارند.