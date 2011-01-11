مانور بزرگ امداد و نجات در چاه در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این مانور که ظهر سه شنبه برگزار شد عملیات نجات مصدوم فرضی با اعلام سقوط فردی به داخل چاه 20 متری از سوی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی قزوین آغاز شد و آتش نشانان با وجود ترافیک سنگین خیابانها در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و با استفاده از تجهیزات ویژه، فرد حادثه دیده را با موفقیت نجات دادند.

قدیر موسی خانی سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در مراسم اجرای این مانور هدف از اجرای این مانور را ارزیابی توان نیروهای سازمان آتش نشانی در مواجهه با حوادث چاه، سرعت عمل نیروها در حوادث مشابه و همچنین استفاده از تجهیزات جدید آتش نشانی در این گونه موارد اعلام کرد.

موسی خانی در خصوص علل تخریب چاه های فاضلاب گفت: طوقه چینی اشتباه، ترکیدن لوله های آب گرم و سرد و یا لوله های فاضلاب در مجاورت چاه، زلزله، تحت فشار قرار گرفتن لوله های فاضلاب، حرکت وسایل نقلیه از روی چاه ها و نداشتن هواکش یا پرشدن ظرفیت چاه از مهمترین عوامل تخریب چاه های فاضلاب به شمار می رود.

سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی قزوین تصریح کرد: به دلیل وجود چاه ها و قنوات قدیمی در سطح شهر قزوین بخصوص در بافت فرسوده شهر هر ساله تعداد زیادی از همشهریان به دلایل مختلف در این چاه ها سقوط می کنند که متاسفانه بیشترین علت مرگ در این حوادث، مدفون شدن زیر آوار و همچنین گازگرفتگی بر اثر گازهای موجود در چاه ها می باشد.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از بروز این گونه حوادث شهروندان باید چاه منازل خود را به صورت دوره ای و با استفاده از افراد متخصص مورد بازدید قرار دهند تا از سالم بودن و عدم تهدید خطرات مربوط به آن اطمینان حاصل کنند.

