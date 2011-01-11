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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

سراجی به مهر خبر داد:

ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت 24 دی پایان می یابد

ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت 24 دی پایان می یابد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت حضور در هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت هنوز تکمیل نشده است و ثبت نام برای این آزمون تا 24 دی ادامه دارد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir انجام می شود و داوطلبان تا ساعت 23 روز جمعه 24 دی ماه فرصت دارند با ورود به سایت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان MHLE روز جمعه اول بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی پردیس همت در بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

نسل سراجی، ظرفیت این دوره از آزمون را سه هزار نفر اعلام کرد و گفت: آزمون در دو بخش صبح و عصر برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 27 تا 29 دی ماه 89 از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی الزامی است و همراه نداشتن هر یک از این مدارک موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

آزمون زبان عمومی (Ministry of Health Language Exam) وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار می شود.

کد مطلب 1230073

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