تاریخ پزشکی ایران حفظ و احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، آرمان زرگران با اشاره به اینکه این دفتر سعی در بازشناخت مفاخر ایران در تاریخ پزشکی دارد، افزود: در همین راستا نخستین جلسه پژوهشی تاریخ پزشکی ایران با حضور اساتید برجسته دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی در دانشکده پزشکی شیراز برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه چهار محور حقوق بیماران در تاریخ بیمارستانهای ایران و اسلام، حقوق پزشکی از دیگاه خلافه الحکمه و مقایسه آن با منشور حقوق بیمار، حقوق پزشکی زنان در ایران باستان و چشم پزشکی در جهان اسلام مورد بررسی قرار گرفتند.

مدیر دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران ادامه داد: بازشناخت مفاخر و تاریخ پزشکی ایران، بررسی تجارب گذشتگان و استفاده از آنها در عرصه پزشکی امروز از هدفهای عمده برگزاری این جلسه بود.

زرگران از برگزاری سومین سمینار کشوری طب اسلامی و ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و افزود: این سمینار 19 و 20 اسفند ماه با همکاری طب اسلامی و ایرانی دانشگاه برگزار می شود.