سعید ابراهیمی، کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای بازگشت به صحنه کشتی بعد از باخت در مسابقات انتخابی درون اردویی گوانگجو، بلافاصله در اولین فرصت از زادگاهم نهاوند به تهران آمدم.

وی ادامه داد: تصمیم گرفتم به صحنه کشتی بازگردم و به محض اینکه در تهران مستقر شدم تمرینات جدی‌ام را آغاز کردم.

دارنده مدال طلای آسیا اظهار داشت: روزی که در مسابقه انتخابی درون اردویی برای همراهی تیم ملی در گوانگجو شرکت کردم وزن طبیعی‌ام 107 کیلوگرم شده بود اما با تمریناتی که زیر نظر مربیان پشت سر گذاشته‌ام در یک ماه اخیر حدود 10 کیلوگرم وزن کم کردم.

دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: برای رسیدن به دوبنده تیم ملی هنوز فاصله زیادی دارم چرا که با وجود مدعیان جدی مانند رضا یزدانی که قهرمان بازی‌های آسیایی شد و دیگر جوان‌های وزن ششم نیاز است تا هیچ فرصتی را از دست ندهم.

وی تصریح کرد: زمانی که در مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو یزدانی مدال طلا گرفت، احساس کردم خودم روی سکو قرار گرفته‌ام، چرا که موفقیت کشتی ایران برای من لذتبخش است و به این نکته ایمان دارم که رقابت در ورزش امری طبیعی است.

ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری لیگ به هر شکل ممکن به ضرر کشتی و کشتی‌گیر نخواهد بود و اگر در زمان برگزاری و برنامه‌ریزی آن دقت بیشتری شود یقینا به نفع کشتی خواهد بود.