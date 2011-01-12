هوشیاری نیروهای اطلاعاتی کشور پیام نفوذ به شبکه جاسوسی موساد است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اقدام اخیر وزارت اطلاعات در نفوذ به شبکه جاسوسی موساد اظهارداشت: این اقدام به دنبال سالها تجربه و تلاش وزارت اطلاعات انجام شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: تا کنون نیز وزرات اطلاعات با روشهای مختلف به سیستم های جاسوسی نفوذ کرده و از ترورها و حوادث این چنینی جلوگیری کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هدف دستگاه اطلاعاتی کشور همواره شناسایی و دستگیری عاملان حوادث تروریستی و جلوگیری از این گونه حوادث است. این هدف با تلاش برای ارتقاء ظرفیت های این وزارتخانه پیگیری می شود و نفوذ به سیستم جاسوسی موساد هم در نتیجه این تلاشهاست.

وی خاطرنشان کرد: پیام این قبیل اقدامات این است که نیروهای اطلاعاتی ما هوشیار هستند و تمام اقدامات آنان را رصد می کنند.

کوثری ادامه داد: هم اکنون این افکار عمومی دنیاست که باید قضاوت کند که این رژیم صهیونیستی و آمریکا چه جنایاتی در حق ملتهای آزاده روا می دارند. کشوری چون آمریکا نه تنها به مسئله حقوق بشر نمی پردازد بلکه خلاف معیارهای آن در حرکت است .

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سازمان ملل در جهت محکومیت این جنایات باید به میدان آمده و از وقوع چنین حوادثی که با پشتوانه وحمایت رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا انجام می شود، جلوگیری کند.