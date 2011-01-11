به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه سخن می‌گفت، اظهارداشت: طراحان اصلی فتنه سال 88 آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت منحوس انگلیس بودند. متاسفانه برخی رجال سیاسی فریب بازی آنها را خوردند و حاضر شدند بازیگر سناریویی باشند که دشمنان ملت برای نابودی اسلام و انقلاب نوشته بودند.

وی با اشاره به نقض پیمان سران فتنه با مردم و انقلاب گفت: رقابت‌های سیاسی در داخل باید منزه از دخالت‌های بیگانگان باشد، هر کس پای مداخله آمریکا در مسائل داخلی به ویژه رقابت‌های سیاسی را باز کند، خائن به ملت است و باید روزی در محکمه قضایی پاسخگوی خیانت خود باشد و آن روز خیلی دور نیست.



حبیبی در مورد اقدام کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر قطع روابط با دولت انگلیس تصریح کرد: مواضع دولت انگلیس با ملت ما طی 150 سال اخیر خصمانه بوده است و این خصومت همچنان ادامه دارد. انلگیس در اغتشاشات سال گذشته از کارگردانان اصلی بود و شماری از اعضای سفارت نیز در شرارت‌های خیابانی دستگیر شدند.



وی افزود: انگلیس از محرکین اصلی تحریم‌های دولت‌های قلدر علیه ملت ایران است. یک پای خصومت در مذاکرات 1+5 دولت انگلیس است. انگلیس متحد به آمریکا در منطقه در ستم به مردم افغانستان و عراق است. سفیر انگلیس یک عنصر نامطلوب شناخته شده و توهین او به ملت و دولت ایران غیر قابل گذشت است. لذا دلیلی برای تداوم روابط دو کشور وجود ندارد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: ما معتقدیم قطع یا کاهش سطح روابط یکی از مطالبات مردم است که مجلس در حال پاسخگویی به این مطالبه است. البته متاسف هستیم که در دستگاه دیپلماسی انگلیس یک عاقل وجود ندارد تا به این خصومت‌ها پایان دهد.



وی در ادامه تاکید کرد: البته مصالح کشور در این باره مهم است، تصمیم‌گیری در سیاست خارجی با شورای عالی امنیت ملی و نهایتا مقام معظم رهبری است ما در این باره به امر مقام معظم رهبری تمکین داریم.



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقد مطبوعات به قوه قضائیه و نیز نقد دولت به مجلس در خصوص برنامه پنج ساله و انتقادات نمایندگان به دولت خاطر نشان کرد: نظام هیچگاه از نقد منصفانه و مشفقانه آسیب ندیده است، اما باید مسائل کشور را اصلی و فرعی کرد. نباید اجازه دهیم حاشیه جای متن را بگیرد و از متن مسائل کشور دور شویم روابط بین قوا و وحدت بین آنان بسیار مهم است.



وی ادامه داد: ما باید بدانیم مساله اصلی ما خصومت پایان ناپذیر آمریکا و توطئه‌های رنگارنگ قدرت‌های جهان علیه ملت ماست، از این غافل نشویم در داخل هم با اهل فتنه روبرو هستیم که به فرمان آمریکا همچنان دست به ماشه در برابر ملت ایران قرار دارند.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها یک مساله ملی و مهم است باید این قانون را درست و با دقت اجرا کرد. خوشبختانه دولت تاکنون مهارت کارشناسی و تدبیر خود را در اجرا نشان داد و باید از مسئولین کشور به ویژه شخص رییس جمهوری تشکر کرد از موضوعات اصلی کشور موضوع برنامه و بودجه سال 90 است، دولت و مجلس باید اهتمام ویژه به آن داشته باشند.



حبیبی اظهار داشت: اگر همه به مساله پیشرفت کشور و خدمت به مردم فکر کنیم، وقتی برای بگو و مگوهای سیاسی بدون حاصل نمی‌ماند.



وی با تشکر از هیئت منصفه مطبوعات به خاطر تدبیر در خصوص اختلاف دیدگاه با دادگاه مطبوعات گفت: از تدبیر هیئت منصفه و پرهیز از رسانه‌ای کردن موضوع و حل مساله توسط رییس قوه قضائیه تشکر می‌کنیم. امیدوارم این مساله برای همیشه حل شود و به صورت یک رویه در آید.



حبیبی همچنین با تشکر از برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار و دشمنان امنیت اجتماعی ابراز داشت: برخورد قاطع دستگاه قضایی با اشرار به میزان قابل توجهی جرائم عمومی و سازمان یافته اشرار را کاهش داده است.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به خودکشی پسر شاه ملعون اظهار داشت: ما در آستانه 26 دی ماه روز فرار شاه ملعون از کشور هستیم. سرنوشت خاندان پهلوی به دلیل ستم به ملت ایران و غارت اموال مردم جز تیره‌بختی و نکبت چیز دیگری نیست.



وی با تبریک ولادت حضرت امام موسی کاظم (علیه‌الاسلام) و ضمن ابراز تاثر و تاسف عمیق از سقوط هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و درگذشت جمعی از هموطنان‌مان ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر علت وقوع این حادثه دردناک مشخص شود و اظهار داشت: دولت باید برای امنیت پروازهای هوایی فکر اساسی و جدیدی بکند و به دغدغه مسافرین در این مورد برای همیشه خاتمه دهد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان در مورد بیانیه وزارت اطلاعات راجع به دستگیری تیم ترور دانشمند فقید هسته‌ای مرحوم شهید علی محمدی گفت: ما از وزیر محترم و تک تک مدیران و ماموران عزیز وزارت اطلاعات سپاسگزاری می‌کنیم و امیدواریم دوستان عزیز در وزارت اطلاعات با هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول امنیت، راجع به تشدید حفاظت به خصوص از دانشمندان هسته‌ای تدابیر جدیدی بیاندیشند.