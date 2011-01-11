وقوع کولاک شدید در جاده هراز و ادامه عملیات برفروبی

علی نوری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کولاک شدید موجب کندی عملیات برفروبی، نمک پاشی و پاکسازی شانه جاده هراز توسط اکیپ های راهداری مستقر در این محور مواصلاتی شده است.

وی اظهار داشت: کولاک شدید در محدوده پلور تا امامزده هاشم از ساعات ابتدایی دوشنبه شب در این محور مواصلاتی آغاز شده بود تا بامداد روز سه شنبه ادامه یافت.

نوری پور بیان داشت: ادامه بارش برف و وجود کولاک شدید در قسمت هایی از این جاده شریانی، موجب کندی تردد وسائط نقلیه شده بود که موجب شد تا مسافران با تاخیر به مقاصد خود برسند.

رئیس راه و ترابری جاده هراز اعلام کرد: در روزهای اخیر در منطقه امام زاده هاشم حدود 50 سانتی متر برف باریده است که با انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی مسافران با آرامش خاطر به ادامه مسیر پرداختند.

وی با اشاره به انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در شب گذشته، اعلام کرد: این اقدام از یخ زدگی جاده شریانی هراز در صبح روز سه شنبه جلوگیری کرده است.

نوری پور از باز بودن جاده شریانی هراز خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون بارش برف در این جاده متوقف شده و مسافران شاهد هوای ابری هستند.

نوری پور با اشاره به آمادگی اکیپ های راهداری جاده هراز، اظهار داشت: 6 اکیپهای راهداری مستقر در این جاده آماده ارائه خدمات مناسب به مسافران هستند تا آنها سفری امن داشته باشند.

رئیس راه و ترابری جاده هراز افزود: امکانات و تجهیزات مناسب در اختیار راهدارخانه های مستقر در جاده هراز قرار گرفته تا عملیات برفروبی، نمک پاشی و امدادی به نحو مطلوب تری صورت گیرد.