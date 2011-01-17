حضور کم رونق سایپا و ایران خودرو در نمایشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شامگاه دوشنبه 21 دی ماه نهمین نمایشگاه خودرو و نیرومحرکه در حالی در شیراز گشایش یافت که شرکتهای ایران خودرو و سایپا در آن حضور نداشتند یا بسیار کم رونق شرکت کرده بودند.

نمایشگاه خودرو در فارس طی سالهای گذشته همواره یکی از پر طرفدارترین نمایشگاه هایی بوده که مورد استقبال مردم استان قرار داشته و به دلیل حضور تمام شرکتهای خودروسازی ایران همیشه از رونق مناسبی برخوردار بوده است.

اما در نمایشگاه امسال خودرو، عدم حضور و شرکت کم رونق این دو گروه خودروسازی باعث گلایه و ناراحتی مردم شیراز شده بود.

این امر سبب شد که بسیاری از فضاهایی که برای این دو گروه خودروسازی در نظر گرفته شده بود خالی بماند و بدین ترتیب نمایشگاه خودروی شیراز امسال با چند گروه خودروسازی سپری شود.

حسین فرهادی یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: اگر دولت به مدت یک روز در تعرفه واردات خودرو تغییر ایجاد می کرد آن موقع بود که مدیران این دو کارخانه داخلی برای پیدا کردن بازار در دورافتاده ترین نقاط کشور نیز حاضر به برگزاری نمایشگاه می شدند نه اینکه امروز با خیال راحت از فروش محصولات خود در نمایشگاه خودرو یک کلانشهر حضور نداشته باشند.

این بازدید کننده نمایشگاه ادامه داد: تمامی اعضای خانواده من از محصولات این دو کارخانه استفاده می کنند و امروز که در این نمایشگاه حضور ندارند یعنی بی اعتنایی به افرادی که محصولات این دو شرکت را خریداری می کنند.

یکی دیگر از بازدید کنندگان نمایشگاه نیز با ابراز تاسف از برخوردهای این تولیدکنندگان گفت: اگر محصولات آنها به فروش نمی رفت یا با استقبال اقشار مختلف مواجه نمی شد امروز نه تنها در محیط نمایشگاه بلکه در حاشیه خیابان نیز تبلیغات این دو شرکت را می دیدیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در این راستا به خبرنگار مهر در شیراز گفت: تا آخرین لحظات هیچگونه بحثی در خصوص عدم حضور ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه مطرح نشده بود و حتی ما نسبت به مشخص کردن مکان این دو شرکت نیز اقدامات مناسبی را انجام داده بودیم که در آخرین دقایق از آمدن به شیراز منصرف شدند.

حبیب شکیبایی با بیان اینکه این دو شرکت شرط حضور خود را ارائه غرفه رایگان به آنها اعلام کردند، افزود: در آخرین صحبتهای ما با مدیران این دو شرکت آنها درخواست غرفه رایگان را مطرح کرده بودند در حالیکه این دوشرکت با پرداخت هزینه هایی مشخص در دیگر نمایشگاه های ایران حضور دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این راستا به خبرنگار مهر در شیراز گفت: چندی قبل با وزیر صنایع و معادن در خصوص برگزاری این نمایشگاه صحبتهای لازم انجام شده بود و قول داده بودند که این دو شرکت در نمایشگاه شیراز حضور خواهند یافت.

احمدرضا دستغیب ادامه داد: دعوتنامه و مکاتبات اولیه برای حضور این شرکتها در شیراز انجام شده بود ولی اطلاعی برای عدم حضور آنها در دست نیست.

نماینده دیگر مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در این خصوص گفت: مگر ایران خودرو و سایپا محصولات خود را رایگان در اختیار مردم قرار می دهند که مسئولین نمایشگاه شیراز بیت المال را رایگان در اختیار آنها بگذارند.

حسین ذوالانوار ادامه داد: نمایندگان مجلس پیگیریهای خود را انجام داده اند و حال باید مسئولین اجرایی دلایل عدم حضور این دو کارخانه را در شیراز بررسی کنند.