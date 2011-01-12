تولید خودرویی جدید به معنی فریب و واکنش فرهنگستان زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید این خودرو که مسئولان سایپا از آن به عنوان اولین خودروی تمام ایرانی خود یاد می‌کنند، چندی پیش در سایت کاشان این شرکت آغاز شده است.

نام فرانسوی قبلی این خودرو "مینیاتور" بود که مسئولان سایپا در پی مخالفت‌های فراوان مسئولان فرهنگی، متقاعد شدند از درج این نام روی خودروهایشان صرف نظر کنند و در عوض به دنبال نامی جدید برای آن بگردند.



مسئولان این کارخانه که دلیل اصلی مخالفت اهالی فرهنگ و مسئولان این عرصه را با واژه "مینیاتور" خارجی بودن آن دیده بودند، این بار کلمه‌ای ایرانی و فارسی را به عنوان جایگزین پیشنهاد دادند و آن "تیبا" بود.



اما با جستجویی آسان در برخی فرهنگ‌های لغت با معنایی عجیب مقابل این واژه روبرو می‌شویم؛ "عشوه، فریب و بازی"! (منبع: فرهنگ فشرده سخن).

البته در فرهنگهای لغت اقدم ( مانند لغتنامه دهخدا) مقابل‌ واژه "تیبا" کلمه‌ای معادل "آهو" البته در زبان پهلوی درج شده است.



بر اساس اعلام سایپا این کارخانه پس از بازدید مقام معظم رهبری از صنعت خودروسازی کشور در روزهای ابتدایی امسال و رهنمود ایشان برای تغییر نام "مینیاتور" برای انتخاب نام جدید این خودرو فراخوان داد و در پی آن بیش از 90 هزار نام پیشنهادی به سایپا ارائه شد.



پس از بررسی در مرحله اول 26 هزار نام غیرتکراری انتخاب و توسط کمیته تغییر نام مینیاتور مورد پایش قرار گرفت و در مرحله دوم 15 نام و در مرحله سوم 6 نام انتخاب و پس از آن بحث و بررسی برای انتخاب واژه‌ای جدید به جای "مینیاتور" انجام شد و اینگونه بود که خودرو S-81 به نام "تیبا" نامگذاری شد.

انوری: فرهنگستان زبان فارسی در جریان تصویب "تیبا" نبوده است



حسن انوری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار بی‌اطلاعی از تصویب نام "تیبا" برای یکی از خودروهای جدید گروه خودروسازی سایپا گفت: هر معادلی که در فرهنگستان به تصویب می‌رسد، من در جلسات مربوط به آن شرکت می‌کنم و امکان ندارد این واژه از تصویب فرهنگستان گذشته باشد چون من از چنین چیزی خبر ندارم.

وی همچنین درباره این نکته که "تیبا در فرهنگ‌های لغت به دو معنی آمده است؛ یکی عشوه، فریب و بازی (فرهنگ سخن) و دیگری آهو (به زبان پهلوی و در فرهنگ دهخدا) و در این صورت اگر قرار هم می‌بود فرهنگستان یکی از این دو را به عنوان واژه صحیح به سایپا اعلام می‌کرد، آن معادل کدام بود؟" افزود: مسئله این است که تیبا در لغتنامه آمده و مثل مینیاتور خارجی نیست.

این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: فرهنگستان همه معادل‌ها را معیار قرار می‌دهد. "زند" و "پازند" هم که در لغتنامه دهخدا آمده است، فارسی نیست بلکه پهلوی است و اشکالی ندارد از این زبان هم برای معادل‌یابی استفاده کنیم چرا که زبان پهلوی هم جزو مواریث فرهنگ ایران است.

این عضو شورای عمومی تصویب واژگان معادل فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ به این سوال که "اگر معادل واژگان دارای معانی نامناسبی هم باشند باز هم فرهنگستان آنها را صرفاً به دلیل فارسی بودن و بودن در فرهنگ لغت، تصویب می‌کند؟" اضافه کرد: اگر در مورد این واژه خاص صحبت می‌کنید، به نظرم خیلی معنی بدی ندارد، ضمن اینکه در فرهنگ لغت هم موجود است.

انوری در عین حال بار دیگر بر بی‌اطلاع بودنش از تصویب واژه "تیبا" برای خودروی S-81 شرکت سایپا گفت: نمی‌دانم این واژه از چه طریق انتخاب شده و به شرکت سایپا اعلام شده است. شاید خودشان تصویب کرده باشند!