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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

احمد نجابت:

550 هیئت آماده رسیدگی به تخلفات اداری هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس امور سلامت اداری و دبیر هیئت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری گفت: در کل کشور 550 هیئت برای رسیدگی به تخلفات فعال هستند و در سال 88 و نیمه اول سال 89 حدود 16 هزار رای صادر کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد نجابت ظهر امروز در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری که در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: در کل کشور 550 هیئت رسیدگی به تخلفات فعال هستند.

وی افزود: این هیئتها در سال 88 و نیمه اول سال 89 حدود 16 هزار رای صادر کرده اند.

نجابت ادامه داد: از این 16هزار رآی، هزار و 600 رای تبدیل به اخراج، انفصال و معرفی به محاکم قضایی شده است که 600 رای مربوط به اختلاس و رشوه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در شورای سلامت اداری مبنای کار ما بر ماده قانونی 90 تا 93 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نجابت عنوان کرد: در کشور دو میلیون و 200 هزار کارمند داریم که اکثر آنها افرادی شریف هستند اما در بین آنان عده کمی تخلف می کنند.

کد مطلب 1230096

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