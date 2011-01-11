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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

نمایشگاه سوغات و هدایا در قزوین افتتاح شد

نمایشگاه سوغات و هدایا در قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: نمایشگاه سوغات و هدایا عصر امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین نمایشگاه سوغات و هدایا عصر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
 
در این نمایشگاه که در فضایی به وسعت سه هزار و600 مترمربع برپا شده 60 تولیدکننده صنایع دستی و سوغات استانهای خود را در معرض دید و خرید علاقمندان قرار داده اند.
 
در این نمایشگاه که به مدت شش روز برپا خواهد بود صنایع دستی و سوغات 17 استان کشور از جمله اردبیل، کرمانشاه، کردستان، یزد، کرمان، اصفهان و شیراز به مردم عرضه شده است.
 
نمایشگاه سوغات و هدایا با هدف آشنایی مردم با فرهنگ و آداب و رسوم و صنایع دستی و سوغات مناطق مختلف کشور برپا شده است.
 
این نمایشگاه تا 26 دی ماه همه روزه از ساعت 15.30 تا 21.30 از آن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما از آن دیدن کنند.
کد مطلب 1230111

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