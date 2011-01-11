تاکید رئیس جمهور بر جهانشمولی اسلام در مناسک حج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد سه‌شنبه در دیدار با دست اندرکاران حج با اشاره به نقش بسیار ممتاز این فریضه الهی در تعالی و کمال انسانی و اثر گذاری سیاسی و اجتماعی آن در عرصه جهانی گفت: امروز مسئولین حج با نگاه جدید و روشن و نیز هماهنگیهای مناسب با سایر دستگاههای اجرایی کشور در مسیر برگزاری حج مطلوب حرکت می کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مناسک حج از ظرفیتهای متنوع و گوناگونی برخوردار است اظهار داشت: حج در زندگی فردی و سیاسی و اجتماعی تاثیر فراوانی دارد و یکی از ابعاد سیاسی حج تغییر نگاه فرد حاجی از محدوده قومی و ملی به نگاه جهانی و بین المللی است.

دکتر احمدی نژاد گفت: باید به گونه ای عمل کرد که جهانشمولی اسلام در تمام اندیشه و رفتار فردی که به حج مشرف می شود، نهادینه شود و بی تردید مناسک حج از قابلیت و ظرفیت زیادی در این خصوص برخوردار است که باید با برنامه ریزی مناسب از آن استفاده کرد.

رئیس جمهور مراسم حج را فریاد توحید و ولایت دانست و گفت: نفس برگزاری حج برائت از مشرکین است و با توجه به اینکه ایران به کانون اتکاء و توجه ملتها تبدیل شده زمان آن فرا رسیده است که از موضع ملتها سخن بگوئیم و مراسم حج فرصتی است تا در آن حجاج کشورهای مختلف متوجه شوند که جمهوری اسلامی ایران به آنها توجه دارد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بعد معنوی و فردی حج گفت: باید ضمن توجه به انجام کامل و دقیق احکام و دستورات اسلامی در مورد حج روی ترویج محتوا، معارف و فلسفه حج تمرکز و تاکید بیشتری داشت چرا که توجه به بعد اعتلای فردی و نگاه به آسمان در کنار آگاهی از حقیقت و فلسفه حج می تواند بسیاری از مسائل حاشیه ای را برطرف کند.

رئیس جمهور در ادامه بر لزوم برگزاری برنامه های متنوع برای عمره تاکید کرد و گفت: می توان با طراحی مسابقات و مراسمهای گوناگون موج فرهنگی حج را در طول سال به مراکز مختلف آموزشی گسترش داده و موجبات افزایش نشاط اجتماعی را فراهم کرد.

دکتر احمدی نژاد همچنین بر لزوم توجه به سهمیه نخبگان و خانواده شهداء برای تشرف به مناسک عمره و تمتع تاکید کرد.

رئیس جمهور در این دیدار از زحمات و تلاشهای دست اندرکاران حج در برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم سال جاری قدردانی کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، با ارائه گزارشی از روند برگزاری مناسک حج امسال گفت: مناسک و برنامه های معنوی حج در سال جاری با همدلی و همکاری همه دستگاهها و نهادهای مسئول و بهتر از هر سال در آرامش کامل برگزار شد.

همچنین علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت نیز در سخنانی تعامل تنگاتنگ دستگاههای مرتبط، توجه به مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف را از جمله ویژگیهای حج امسال برشمرد.