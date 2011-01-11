سارق 73 هزار دلاری در کرمان دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از شناسایی و دستگیری یک سارق و کشف 73 هزار دلار وجه نقد خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی کرمان تصریح کرد: در پی شکایت یک تاجر افغانی مبنی بر سرقت 800 میلیون ریال طی یک فقره چک از حساب بانکی وی تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شد.



این مسئول امنیتی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد سارق پس از سرقت چک و درج مبلغ و وصول آن را به حساب یک صرافی واریز کرده است.



رئیس پلیس آگاهی خاطر نشان کرد: پس از شناسایی و دستگیری صاحب صرافی مشخص شد سارق در قبال این 800 میلیون ریال معادل 73 هزار دلار وجه نقد از وی دریافت کرده است.



وی افزود: با تمرکز تحقیقات بر روی هویت آورنده چک مشخص شد نام سارق با فامیل همسر یکی از مشتریان مالباخته که در امر تجارت پسته فعالیت دارد مطابقت داشته است.



سرهنگ پور رضا قلی گفت: پلیس در تحقیقات تکمیلی خود و با استفاده از اسناد و مدارک بدست آمده فردی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از روستاهای حوالی شهر کرمان دستگیر کرد که در بازرسی از منزل این متهم مبلغ 73 هزار دلار وجه نقد کشف شد.



وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات بعمل آمده سارق اعتراف نمود در مراجعات مکرر به دفتر کار شاکی متوجه امکان دسترسی به اوراق بهادار موجود در دفتر شده و با توجه به سرمایه مطلوب شاکی مبادرت به سرقت چک و ته چک آن نموده و با درج مبلغ و جعل امضاء با ارائه اوراق هویتی برادر همسرش که فوت نموده وجه آن را دریافت و با تبدیل به دلار قصد فرار داشته است.



رئیس پلیس آگاهی کرمان گفت: با دستور قاضی وجه کشف شده به شاکی اعاده و متهم نیز به اتهام سرقت چک و جعل متن و امضاء و جعل هویت با قرار سنگین تحویل زندان شد.