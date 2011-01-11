شورای شهر گرگان در توسعه تعاونیها مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان افزود: با توجه به تفاهم نامه شورای عالی استانها با وزارت تعاون تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان اداره کل تعاون استان اعضای دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر در دستور کار قرار گرفت.

ناصر گرزین گفت: در نود و هفتمین جلسه دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان که با حضور نوروزی فر معاون پژوهش و آموزش کار آفرینی و رئیس اداره تعاون شهرستان گرگان برگراز شد پیرامون چگونگی اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه شورای عالی استان ها با وزارت تعاون بحث و بررسی شد.

گرزین بیان داشت: با عنایت به اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا مندرج در اصل یکصدم قانون اساسی و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور به منظور تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و روستائیان، پرهیز از انجام کارهای موازی و حفظ سرمایه های ملی و رفع موانع احتمالی در روند انجام وظیفه شوراها و تعاونی ها تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد منعقد شده است.

وی با بیان این مطلب که در این نشست همکاری اداره تعاون شهرستان گرگان با شورای اسلامی شهر در انجام وظیفه نظارتی این نهاد در چارچوب مقررات، جلب مشارکتهای مردمی به منظور گسترش تعاونی های تولید و توزیع و جلب کمک ها و امکانات دولتی و عمومی در راستای تقویت بخش تعاون بحث شد، تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد احداث بازارچه های محلی میوه و تره بار با مشارکت بخش تعاون در دستور کار این کارگروه تخصصی قرار بگیرد.

گرزین در خاطرنشان کرد: ادامه همکاری ادارات و سازمان های تابعه تعاون با شورای شهر در امر تاسیس تعاونی های ارائه کننده خدمات شهری و روستایی، توسعه بخش تعاون و استفاده از نظرات مشورتی شورا در تهیه و اجرای برنامه ها بر اساس نیازهای محلی و منطقه ای و همکاری متقابل در اجرای پروژه های تحقیقاتی را بخشی از فعالیت های مشترک این دو نهاد است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین در خصوص مشارکت متقابل وزارت تعاون و شوراهای اسلامی در تهیه و اجرای طرح های بین بخشی و مرتبط، تاسیس و گسترش تعاونی های فراگیر و توسعه شهری و روستایی در چارچوب اهداف بخش تعاون و مشارکت شوراهای اسلامی در خصوص تشکیل تعاونی های مجتمع فروشگاهی و میادین میوه و تره بار بحث و بررسی شد.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان در پایان همکاری در ترویج و نشر فرهنگ شورایی و گسترش تعاونی ها را نیز از محورهای همکاری مشترک بین شورا و بخش تعاون برشمرد و اظهار داشت: مسئولیت اجرایی این تفاهم نامه در هر شهرستان بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس شورای شهرستان، نماینده شورای شهر مرکز شهرستان، نماینده شورای بخش مرکز شهرستان و رئیس اداره تعاون شهرستان است.