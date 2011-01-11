ضریب اقامت مسافران نوروزی در خراسان جنوبی افزایش می ‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضی عربی عصر سه شنبه در دومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی خراسان جنوبی اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان جنوبی از مدتی پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به قابلیتهای کویر و آب گرم در خراسان جنوبی تلاش می‌ شود از محل اعتبارات فرهنگی جشنواره‌ها و همایش‌های کویرنوردی را در نوروز سال 90 برگزار کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین پیش بینی می ‌شود که گردشگران نوروزی شاهد برگزاری جشنواره‌ بازی ‌های محلی و سنتی باشند.

عربی تصریح کرد: تأمین هزینه‌ های برگزاری این جشنواره‌ها از محل اعتبارات فرهنگی سفر هیئت دولت به استان خراسان جنوبی صورت می ‌گیرد تا به خوبی آداب و رسوم و ویژگی‌های خاص را معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی ‌هایی با شهرستان‌های مختلف استان به منظور برگزاری جلسات ستاد تسهیلات انجام شده است، اظهار داشت: در سال گذشته شاهد فصل جدیدی در تاریخ گردشگری خراسان جنوبی بوده‌ایم که به همین دلیل برنامه‌ های تازه‌‌ای را پیش بینی کرده‌ایم.

عربی از پیش بینی برگزاری جشنواره‌ها و همایشهای کویرنوردی برای نوروز سال 1390 خبر داد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان داشت: در همین راستا چادرها و کمپ‌های مختلف را در مبادی وروی شهرها و روستاهای هدف گردشگری برپا خواهد شد.

عربی تأکید کرد: همچنین سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها و مراکز تفریحی و خدماتی بین راهی را به منظور راحتی بیشتر مسافران و گردشگران تجهیر خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: با بخش خصوصی به منظور راه اندازی تورهای بیرجندگردی وارد مذاکره شده ‌ایم ضمن اینکه امکان بازدید علاقه مندان از جاذبه ‌ها و آثار تاریخی شاخص خراسان جنوبی را فراهم می ‌کنیم.