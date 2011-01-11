مشگین‌‌ شهر به عنوان پایلوت اشتغال کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یونس اسدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ ‌زنی هشت واحد صنعتی در این شهرستان اظهار داشت: این طرح در قالب تشکلهای تعاونی و با هدف رفع مشکل بیکاری در مناطق مختلف کشور اجرا می شود.

وی فعال سازی بخش تعاونی در قالب ایجاد اشتغال پایدار را از جمله اهداف اجرایی این طرح عنوان کرد و افزود: با موفقیت اجرایی طرح در این شهرستان، طرح اشتغال در سال آینده در تمام استانها و شهرهای کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس طرح دولت برای اشتغالزایی در کشور را طی سال آینده یاد آور شد و اضافه کرد: با تحولاتی که در سال آینده در این خصوص اتفاق خواهد افتاد، بی شک شاهد کاهش آمار بیکاری در کشور و بویژه در شهرستان مشگین شهر خواهیم بود.

وی جذب مشارکت مردمی بویژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سرمایه های بخش خصوصی را در موفقیت این طرح دخیل دانست و ابراز داشت: در مرحله اول این طرح هم اکنون هشت طرح بزرگ صنعتی در مشگین شهر به مرحله اجرا در می آید.

اسدی با بیان اینکه برای اجرای این طرحهای صنعتی اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال هزینه خواهد شد، خاطر نشان کرد: 80 درصد این اعتبارات از طریق دولت تامین خواهد شد و بقیه منابع نیز آورده شخصی و یا از منابع دیگر استانی هزینه می شود.

وی زمان اجرای طرح اشتغالزایی را کوتاه مدت عنوان کرد و یاد آور شد: این پروژه های صنعتی در زیربنای هزار و 440 متر‌مربع احداث و باید طی مدت شش ماه تکمیل و به بهره برداری برسد.

طی مراسم جداگانه ای کلنگ احداث شهرک صنعتی بخش ارشق از توابع مشگین شهر نیز در قالب 60 قطعه صنعتی در 16 هکتار مساحت و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 600 میلیون ریال به زمین زده شد.