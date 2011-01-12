منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اردوی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: از روز چهارشنبه تمرینات خود را در زمین تمرین ورزشگاه الشباب آغاز کردیم. این ورزشگاه 6 زمین تمرین و یک زمین مسابقه و سالن بدنسازی تخصصی فوتبال دارد که می‌توانیم از آنها برای آماده سازی هرچه بهتر تیم استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تمرینات ما در دو نوبت صبح در قالب کارهای بدنسازی و عصر در قالب برنامه‌های تاکتیکی پیگیری می‌شود و پنجشنبه نخستین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی امارات برگزار خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: ابتدا قرار بود نخستین بازی تدارکاتی ما با یکی از دو تیم العین و الوحده امارات باشد اما به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی کشور امارات، ساعت 19:30 پنجشنبه به مصاف تیم "نصف کارشی" تیم سوم لیگ ازبکستان می‌رویم.

ابراهیم زاده در پایان گفت: شرایط تیم ذوب آهن در اردوی امارات مناسب است و بسیار امیدواریم بتوانیم با استفاده بهینه از این اردو، خود را برای حضور موفق در ادامه مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنیم.