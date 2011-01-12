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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۰

ابراهیم زاده به مهر خبر داد:

ذوب‌آهن به مصاف تیم سوم ازبکستان می‌رود

ذوب‌آهن به مصاف تیم سوم ازبکستان می‌رود

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از برگزاری یک بازی تدارکاتی با تیم سوم لیگ ازبکستان در اردوی امارات خبر داد.

منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اردوی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: از روز چهارشنبه تمرینات خود را در زمین تمرین ورزشگاه الشباب آغاز کردیم. این ورزشگاه 6 زمین تمرین و یک زمین مسابقه و سالن بدنسازی تخصصی فوتبال دارد که می‌توانیم از آنها برای آماده سازی هرچه بهتر تیم استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تمرینات ما در دو نوبت صبح در قالب کارهای بدنسازی و عصر در قالب برنامه‌های تاکتیکی پیگیری می‌شود و پنجشنبه نخستین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی امارات برگزار خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: ابتدا قرار بود نخستین بازی تدارکاتی ما با یکی از دو تیم العین و الوحده امارات باشد اما به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی کشور امارات، ساعت 19:30 پنجشنبه به مصاف تیم "نصف کارشی" تیم سوم لیگ ازبکستان می‌رویم.

ابراهیم زاده در پایان گفت: شرایط تیم ذوب آهن در اردوی امارات مناسب است و بسیار امیدواریم بتوانیم با استفاده بهینه از این اردو، خود را برای حضور موفق در ادامه مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنیم.

کد مطلب 1230134

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