کارخانه تجهیزات ضد انفجار پالایشگاه ها در منطقه آزاد انزلی راه اندازی شد

ژیرونگ هو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت شعبه ای از شرکت بزرگ وارم گروه چین با 23 سال سابقه و بیش از 30 شعبه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در کشورهای مختلف جهان است.

وی اظهار داشت: شرکت وارم گروه با سرمایه‌ پنج میلیون یوروی و تهیه زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع در منطقه آزاد انزلی اولین شعبه تولید محصولات خود را در خارج از کشور در این منطقه تأسیس کرده و بازار ایران را حلقه مهم در برنامه توسعه بازار جهانی شرکت وارم گروه چین می داند.

مدیرعامل شرکت ایرانیان وارم گروه گفت: این شرکت در زمینه تولید و مونتاژ دستگاه های الکترونیکی ضد انفجار از قبیل لامپ روشنایی، چراغهای کارگاهی جعبه تقسیم، پروژکتورو پریز که دارای کاربرد در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، پالایشگاه، معادن و سایر موارد است، فعالیت دارد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت وارم گروه چین بعنوان مرکز اصلی شرکت ایرانیان وارم گروه، هم اکنون بعنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات ضد انفجار در کشور چین و سومین تولید کننده در جهان نمایندگی های متعددی در سراسر جهان از قبیل فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا و سایر کشورها دارد.

ژیرونگ هو یادآورشد: گستره فعالیت این شرکت در دو مرحله شامل مونتاژ لوازم الکتریکی ضد انفجار و تولید لوازم الکتریکی ضد انفجار است.

وی افزود: این شرکت دارای ظرفیت تولید 100 هزار عدد لوازم الکتریکی در سال با اشتغالزایی 50 نفر است و شرکت ایرانیان وارم گروه منطقه آزاد انزلی بعنوان یک واحد تولید داخلی با برخورداری از تکنولوژی فنی، جوابگوی سریع به خواست مشتریان بوده و از امتیاز معامله با واحد پول محلی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت ایرانیان وارم گروه منطقه آزاد انزلی ادامه داد: این شرکت نه تنها جوابگوی تقاضای مشتریان در ایران خواهد بود بلکه در گام بعدی پوشش بازار کشورهای همسایه ایران است.