حوادث ناشی از کار در استان قزوین‌ افزایش یافت

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال 498 مورد حادثه در واحدهای تولید و صنعتی استان رخ داده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد بیشتر شده است.

وی افزود: 40 درصد از این حوادث در کارگاههای فلزات اساسی و محصولات فلزی استان بوده است.

به گفته محسنی استان قزوین پس از استان مرکزی بیشترین حوادث ناشی از کار را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین بیشترین عضو آسیب دیده در حوادث ناشی از کار در استان را با 37 درصد مربوط به انگشتان دست ذکر کرد و یادآور شد: بیشترین نوع حادثه در استان هم لغزیدن و سقوط از ارتفاع بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور با 35 درصد در بخش ساختمان رخ می دهد.

بر اساس این آمار با هر حادثه منجر به فوت40 میلیارد ریال هزینه و شش هزار روز کاری از بین می رود.