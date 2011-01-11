نیشی مورا ژاپنی و گروه داوران آسیایی مهمانان ویژه دیدار کره شمالی - امارات

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه قطر اسپورت سیتی شهر دوحه، در میان گروهی از داوران و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا که در جایگاه ویژه حضور دارند و دیدار تیم های کره شمالی و امارات را تماشا می کنند، نیشی مورا داور ژاپنی از همه سرشناس تر است.

تعداد تماشاگران این دیدار که از ساعت 16:15 آغاز شده افزوده شده است و نزدیک به چهار هزار نفر شاهد این دیدار از گروه چهارم رقابتهای جام ملت های آسیا هستند. این دو تیم همگروه تیم ملی فوتبال ایران هستند که از ساعت 19:15 به مصاف تیم ملی فوتبال عراق خواهد رفت.