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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

نیشی مورا ژاپنی و گروه داوران آسیایی مهمانان ویژه دیدار کره شمالی - امارات

نیشی مورا ژاپنی و گروه داوران آسیایی مهمانان ویژه دیدار کره شمالی - امارات

گروهی از داوران قضاوت کننده در پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا در ورزشگاه قطراسپورت سیتی حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه قطر اسپورت سیتی شهر دوحه، در میان گروهی از داوران و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا که در جایگاه ویژه حضور دارند و دیدار تیم های کره شمالی و امارات را تماشا می کنند، نیشی مورا داور ژاپنی از همه سرشناس تر است.

تعداد تماشاگران این دیدار که از ساعت 16:15 آغاز شده افزوده شده است و نزدیک به چهار هزار نفر شاهد این دیدار از گروه چهارم رقابتهای جام ملت های آسیا هستند. این دو تیم همگروه تیم ملی فوتبال ایران هستند که از ساعت 19:15 به مصاف تیم ملی فوتبال عراق خواهد رفت.

کد مطلب 1230140

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