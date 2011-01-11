96 درصد تعهدات اشتغال کرمان اجرایی شد

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طبق تعهدات ایجاد شده در سال جاری باید 45 هزار شغل در کرمان ایجاد شود.

وی افزود: تاکنون با تلاشهای صورت گرفته 96 درصد اشتغال در کرمان انجام شده است.

منصوری تصریح کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در کشور در سال جاری باید یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود.

این مسئول افزود: تعریف شغل در این چارچوب ایجاد اشتغال برای یک سال است اما تعریف شغل دائمی ایجاد شغل طولانی مدت همراه با بیمه تامین اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین شغل ایجاد شده در کرمان در بخش مسکن مهر بود که چون آمار دقیقی نداشتیم به ازای هر متراژ مشخص یک شغال در نظر گرفته ایم که در مجموع 17 هزار شغل می شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان ادامه داد: در زمینه موسسات خدماتی و پولی نیز چنج هزار و 600 شغل و در امور کشاورزی نیز دو هزار و 600 شغل ایجاد شده است.