لزوم توجه به فهرست 2011 مواد ممنوعه وادا/ با خیال راحت کافئین مصرف کنید

دکتر لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فهرست جدید داروهای ممنوعه آخرین پیشرفت‎های علمی در جامعه مبارزه با دوپینگ را منعکس می‎کند، اظهارداشت: براساس تاکید وادا رعایت فهرست جدید برای همه ورزشکاران، مربیان و مسئولان تیم‎های مختلف در هر رشته‎ای الزامی است.

وی با اشاره به اینکه "وادا" بر روند مدیریت و کنترل دوپینگ در همه کشورها نظارت کامل دارد، تصریح کرد: از ابتدای سال میلادی هر نمونه‎گیری که از ورزشکاران در قالب هر رویدادی گرفته شود، براساس فهرست جدید آنالیز شده و نتایج آن اعلام خواهد شد. بنابراین توجه به فهرست جدید و اطلاع از اعمال هرگونه تغییر در آن برای همه ورزشی‏ها الزامی است.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ضمن یادآوری اینکه استفاه از مواد کورتونی به صورت تزریقی، خوراکی و شیاف همچنان ممنوع است، خاطرنشان کرد: البته استفاده از این دسته داروها به صورت استنشاقی و موضعی (پماد) بلامانع است و براساس تغییرات ایجاد شده اصلا نیازی به اطلاع رسانی ندارد. پیش از این لازم بود ورزشکاران استفاده از این دسته داروها را به افسران دوپینگ اطلاع رسانی کنند اما در فهرست جدید "اعلام مصرف" حذف شده است.

پورکاظمی تصریح کرد: استفاده از داروهای ضد درد و ضدالتهاب همچنان آزاد و بلامانع است. پروفون، مفنامیک اسید، پیروکسیکام، نوافن، سلکسیب و ژلوفن از این دسته داروها هستند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین از برخی داروهای کورتونی ممنوع یاد کرد و گفت: بتامتازون، دگزامتازون، متیل دوپا و هیدروکورتیزون از آمپول‎هایی هستند که به دلیل داشتن کورتون استفاده از آنها برای ورزشکاران ممنوع است. پردنیزولون هم به دلیل داشتن کورتون ممنوع است.

دبیر کل نادو در بخشی دیگری از صحبت‏های خود به موادی مجاز اشاره کرد و در مورد مصرف "کافئین" گفت: کافئین در سال 2004 از فهرست مواد ممنوعه حذف شد. البته این ماده که طرفداران زیادی هم دارد در برنامه "پایش" وادا قرار دارد. این برنامه شامل موادی هستند که در ورزش ممنوع نبوده اما وادا به علت کشف الگوهای سو مصرفی در ورزش آنها را تحت پایش قرار داده است. کافئین در برنامه پایش 2011 هم باقی ماند. بنابراین ورزشکاران با خیال راحت می‎توانند این ماده را مصرف کنند چون دوپینگ به حساب نمی‏آید.

وی تاکید کرد که مصرف انواع داروهای تقویتی و انواع مسکن‎های غیرکورتونی نیز محدودیت مصرف ندارند. آمپول نوروبیون، مولتی ویتامین، کپسول سنتروم، فارماتون، آهن (هماتینیک)، فیفول، فولیک اسید، امگا، نیکو تینیک اسید و انواع قرص‎های ویتامین و بکمپلکس از این دسته هستند.