سرانه آرد مصرفی در اردبیل به هفت کیلوگرم کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمدرضا یزدانی بعد از ظهر سه شنه در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان اردبیل اظهار داشت: این درحالی است که در چند سال گذشته سرانه آرد مصرفی در این استان بالغ بر 14 کیلوگرم بوده است.

وی فرهنگ سازی، ارتقا کیفیت پخت، اجرای سیاست ابلاغی دولت، ساماندهی و مدیریت گندم و آرد مصرفی، جلوگیری از ریخت و پاشهای بی مورد، کاهش ضایعات ناشی از تولیدات آرد و نان و... را از جمله مهمترین علل کاهش سرانه مصرف آرد در این استان طی سه سال گذشته اخیر عنوان کرد.

مدیرکل غله استان افزود: همچنین تلاش کردیم با عنایت به فرامین رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال گذشته به نام اصلاح الگوی با هماهنگی دستگاههای متولی ضمن کاهش سهم سرانه مصرفی شهروندان استان، آرد مورد نیاز و مصرفی را در مسیری واقعی و منطقی به 10 کیلوگرم کاهش دهیم.

وی به صرفه جویی بیش از شش هزار تن آرد به ارزش 24 میلیارد ریال با این میزان کاهش اشاره کرد و ابراز داشت: در اولین ماه از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت نان نیز بیش از هزار و 600 تن به ارزش 41 هزار و 355 عدل آرد 40 کیلوئی در مصرف آرد اردبیل صرفه جویی شده است.

یزدانی با بیان اینکه براساس ابلاغیه سازمان غله میزان مصرف سرانه هر فرد باید به کمتر از هفت کیلوگرم برسد، افزود: با رقابتی شدن تولید و فروش نان توسط واحدهای نانوایی و اصلاح قیمت نان و تغییر شیوه نان مصرفی توسط مردم دسترسی به این رقم دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون دست فرصت طلبان در قاچاق آرد و نان برای سو استفاده از بیت المال کوتاه شده است، خاطر نشان کرد: بی شک با تولید آردهای با کیفیت، واحدهای نانوایی دولتی پز وآزاد پز می توانند با تغییر الگوی پخت و توزیع نان در راستای جذب مشتریان مستمر و پایدار با رویکرد مشتری محور گام بردارند.

مدیرکل غله استان یاد آور شد: همراهی و مشارکت مردم را در تحقق این مهم و مسئولیت خطیر اجتماعی یاد آور شد و افزود: برای افزایش کیفیت پخت نان مشارکت عمومی بیش از پیش جلب خواهد شد.