65 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه در سخنانی با اشاره به آغاز بازرسیهای از 29 مهرماه، اظهار داشت: در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت ها با تشدید بازرسی ها 65 هزار و 598 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، غیرصنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان صورت گرفت.

وی از شناسایی شش هزار و 125 واحد صنفی و غیرصنفی متخلف در این استان خبر داد و بیان داشت: به همین منظور واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف ضمن جریمه هشت میلیارد و 344 میلیون و 71 هزار ریالی به تعزیرات حکومتی استان لرستان معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: در این مدت مردم همکاری بسیاری خوبی با سازمان بازرگانی استان لرستان داشتند و سه هزار و 473 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان ارسال شد.

بیرانوند اولویت اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها را را مواد لبنی، پروتئینی، میوه، غلات و حبوبات، پودر شوینده، قند، شکر، روغن نباتی، لاستیک خودرو، نهاده های دامی و خدمات عمومی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت 358 گشت مشترک با نهادها و دستگاههای اجرایی استان لرستان اجرا شد.

رییس سازمان بازرگانی استان لرستان از مردم خواست همچنان مسائل و مشکلات مربوط به این طرح را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان در میان گذارند تا در سریع ترین زمان نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قیمت کالاهای اساسی استان در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از 1 تا 52 درصد کاهش یافته است.

بیرانوند افزود: به همین منظور 27 قلم کالای اساسی و موردنیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت که قیمت این کالاها در دی ماه گذشته نسبت به دی ماه امسال کاهش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: در این راستا قیمت انواع برنج پاکستانی، پنیر، پودر دستی، جوجه یک روزه گوشتی، ماکارونی، گوسفند زنده، انواع لاستیک، نارنگی، گوشت مرغ، گوجه فرنگی، موز، نان تافتون و محلی و انواع برنج ایرانی کاهش یافته است.