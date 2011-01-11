24 کشته و زخمی از جمله یک سروان ارتش / دستگیری یکی از سرکردگان القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، تحولات امنیتی امروز مناطق مختلف این کشور به این شرح است :

استان بغداد



یک مسئول در شهرداری بغداد امروز در حمله مسلحانه در منطقه البیاع در جنوب شهر زخمی شد.



مدیر کل وزارت علوم و فناوری عراق نیز بر اثر انفجار بمب در منطقه الغزالیه در غرب بغداد زخمی شد.



همچنین انفجار بمب چسبان در یک خودروی شخصی درمنطقه الدوره در جنوب پایتخت به زخمی شدن سه نفر انجامید.



خبر دیگر اینکه دو غیرنظامی بر اثر انفجار بمب در محله الکسره در مرکز بغداد زخمی شدند.



همچنین نیروهای واحد ماموریت ویژه(سوات) با مردان مسلح در منطقه الجنابات در جنوب بغداد درگیر شدند که هیچ خبری درباره میزان تلفات و خسارتهای احتمالی منتشر نشده است.

فرماندهی عملیات بغداد از بازداشت شش نفر از سرکردگان یک گروه تروریستی به نام الجیش الاسلامی و کشف یک انبار سلاح و مهمات در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.



استان دیاله



کشته شدن یک پلیس در حمله مسلحانه در شمال بعقوبه و دستگیری دو مظنون در پی این حادثه، زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار بمب چسبان در منطقه التحریر و بازداشت یک مظنون و همچنین دستگیری یک مسئول شبکه القاعده در مناطق شمال شرق بعقوبه از جمله تحولات امنیتی این استان است.



استان کرکوک



امروز یک غیرنظامی به ضرب گلوله افراد ناشناس در منطقه میدان جشنها در جنوب کرکوک زخمی شد.



استان صلاح الدین



بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر الشرقاط در شمال تکریت زادگاه صدام معدوم، سه نفر از جمله یک سروان ارتش کشته شدند.



استان الانبار



اعضای یک گروه مسلح که برای ترور رئیس و اعضای کمیته امنیت و دفاع در شورای استانداری الانبار و همچنین فرماندهان امنیتی این استان به وسیله کلت های صداخفه کن در عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شدند.



استان نینوا



کشف یک انبار بمبهای چسبان شامل 20 عدد در منطقه بادوش در شرق موصل و بازداشت 20 فرد تحت پیگرد در غرب این شهر و زخمی شدن یک غیرنظامی درحمله افراد ناشناس در محله عدن از جمله تحولات این استان است.