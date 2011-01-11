کارگاه آموزشی مدیریت بحران در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این کارگاه آموزشی با حضور بیش از 30 نفر از کارشناسان ستادی بهداشت محیط شهرستانهای استان و مربیان بهداشت محیط آموزشگاه بهورزی برگزار شد.

امید علی پاپی با تشریح اهداف برگزاری این دوره آموزشی، یادآور شد: بالا بردن سطح آگاهی کارشناسان بهداشت محیط برای مقابله با بحران ها و بلایای طبیعی و آمادگی لازم تیم های بهداشتی در زمنیه مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله اهداف این کارگاه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در این کارگاه یک روزه در خصوص نحوه مدیریت اصولی بحران بهداشت محیط قبل، حین و بعد از بحران و همچنین ضرورت جلب مشارکت مردم در بحران ها بحث و تبادل نظر شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری کارگاه هایی مشابه در سطح شهرستان های مختلف استان، بیان داشت: این دوره های آموزشی نقش موثری در بالا بردن سطح آمادگی کارشناسان در هنگام وقوع حوادث دارد.