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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۳

گازگرفتگی در قزوین دو نفر را راهی بیمارستان کرد

گازگرفتگی در قزوین دو نفر را راهی بیمارستان کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب بخاری موجب گازگرفتگی دو نفر در قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در این حادثه که عصر سه شنبه در یکی از منازل مسکونی در خیابان سعدی قزوین روی داد بعلت استفاتده نکردن از لوله مناسب در نصب بخاری یک مادر به همراه دختر سه ساله اش دچار مسمومیت شد.

در پی وقوع این حادثه با حضور بموقع ماموران آتش نشانی دو نفر مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند و از مرگ نجات یافتند.

کارشناس آتش نشانی قزوین نشت گاز CO به داخل منزل را علت بروز این حادثه عنوان کرده است.

در فصل زمستان و بی دقتی در استفاده اصولی از وسایل گرمازا همواره توام با حوادث گوناگون است که رعایت نکات ایمنی از وسی شهروندان و خانواده ها می تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.

کد مطلب 1230166

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