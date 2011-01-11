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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

امارات و کره شمالی به تساوی رضایت دادند/ در حسرت پنالتی از دست رفته

امارات و کره شمالی به تساوی رضایت دادند/ در حسرت پنالتی از دست رفته

دیدار تیم‌های ملی امارات و کره شمالی که در گروه D جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم کشورمان همگروه هستند، با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 16:45 امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های امارات و کره شمالی پیگیری شد.

این مسابقه که در گروه D مسابقات و در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه با قضاوت "سوبخیدین" از مالزی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم فوتبال کره شمالی درحالی برابر امارات به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد که در دقیقه هفت توسط "هونگ یونگ چو" یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در پایان این مسابقه "اسماعیل مطر" مهاجم تیم فوتبال امارات هم به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد.

در این گروه تا ساعتی دیگر یک دیدار طبق برنامه زیر برگزار می شود:
عراق - ایران، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان دوحه (گروه D)

کد مطلب 1230171

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