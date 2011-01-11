مالیات بر ارزش افزوده مشوق تولید و محدودکننده مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی عسکری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان قم که با حضور مسئولین استانی در محل این اداره کل برگزار شد، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از پایه‌های مهم، در نظام مالیاتی جهان عنوان کرد و بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده مشوق تولید و محدود کننده مصرف است.



وی در ادامه اظهار داشت: اگر کشور بخواهد اقتصادی مستقل داشته باشد، باید مسائل مربوط به اقتصاد را به صورت ریشه‌ای حل نماید و یکی از برنامه‌های مهم دولت در این راستا اجرای طرح تحول مالیاتی است.



عسگری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با رسالتی جدید وارد فضا و رویکردهای جدیدی شده است که به مسائل نگاه تازه‌ای دارد، تصریح کرد: سازمان آماده است تا با تمام نیرو و توان خود طرح تحول اقتصادی و به تبع آن تحول مالیاتی را در نظام اقتصاد کشور اجرایی کند.



مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از بسته‌های کاری طرح تحول مالیاتی کشور



وی در ادامه به بسته‌های کاری طرح تحول مالیاتی اشاره کرد و گفت: در طرح تحول مالیاتی چندین بسته کاری را همزمان پیگیری می‌کنیم که مالیات بر ارزش افزوده یکی از آنهاست که اکنون با جدیت در حال اجرای آن هستیم و این مالیات را باید به عنوان پایه جدید مالیاتی در بستر اقتصادی ایران بشناسیم.



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دومین بسته تحول مالیاتی را اصلاح قانون مالیات‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: قانون مالیات‌ها باید همزمان با شرایط جدید اقتصاد کشور اصلاح شود.



لایحه اصلاحات قانون مالیات‌ها تا پایان امسال به مجلس می‌رود



وی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اصلی که اقتصاد را به سمت رقابتی کردن سوق می‌دهد نام برد و گفت: با مطالعات کار‌شناسی انجام شده و جلسات متعددی که برگزار شده نسبت به اصلاح قانون مالیاتی گام‌های موثری برداشته شده و این قانون برای نظر سنجی در اختیار صاحبنظران قرار گرفته و پیشنهادات رسیده تحلیل و بررسی شده است و تا قبل از پایان سال اصلاحات قانون مالیات‌ها را در کارگروه طرح تحول، نهایی خواهیم کرد و بعد از آن به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال خواهد شد.



طرح جامع مالیاتی کارآمدی فرآیندهای مالیاتی را در پی خواهد داشت



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سومین بسته طرح تحول مالیاتی را اجرای طرح جامع مالیاتی دانست و گفت: طرح جامع مالیاتی یکی از طرح‌های بزرگ و عظیم و پیچیده در اقتصاد کشور است که کارآمدی لازم را در فرآیندهای مالیاتی به همراه خواهد داشت به نحوی که مالیات یکی از محورهای اصلی برای تامین منابع مالی دولت و پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.



عسگری به ساختار نیروی انسانی در بدنه نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی باید بر اساس آرایش جدید تغییر پیدا کند و کارایی نیرو‌ها بر اساس ساختار‌ها شکل داده شود تا یک آرایش جدیدی از نیرو‌ها برای مالیات گیری، شناسایی وخدمات مودیان داشته باشیم.



وی تغییر مدیرکل امور مالیاتی استان قم را در راستای طرح تحول مالیاتی تعریف کرد و افزود: کسانی که در حوزه مدیریت منتصب می‌شوند باید آمادگی کاری و ذهنی را با رویکردهای جدید داشته باشند تا با آمادگی بهتر و فضای جدید‌تر پیاده سازی طرح تحول سریع‌تر انجام پذیرد.



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تقدیر از زحمات منصور منجمی و همکارانش در اداره کل امور مالیاتی استان قم بیان داشت: وی از همکاران بسیار فهیم وارزشی و فردی بسیار متعهد و مورد وثوق هستند و ما از خدمات و ظرفیت‌های ایشان در جاهای دیگر استفاده خواهیم کرد.