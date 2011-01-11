1.5 میلیون مترمکعب برف روبی در گیلان انجام شد

محمدرضا فلاحت گر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات برف روبی در محور اسالم به خلخال، در بخش خورگام و جیرنده شهرستان رودبار، اشکورات رودسر، منطقه دیلمان سیاهکل، ملکوت املش و ماسوله فومن انجام شده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند گروه راهداری در این جاده ها مستقر هستند و این استقرار تا چه تاریخی ادامه دارد، اظهار داشت: تعداد اکیپ برف روبی زمستانی استان 42 اکیپ است که از این تعداد 25 اکیپ با 150 دستگاه ماشین آلات و 270 نفر نیرو در عملیات برف روبی اخیر فعالیت داشته اند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری گیلان گفت: این اکیپها از 15 آذر تا 15 فروردین ماه سال آینده در محورهای استان فعالیت دارند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که "در صورت بروز مشکل برای مسافران در جاده ها راهداران چه خدماتی به آنان ارائه خواهند داد"، افزود: تمام تلاش و کوشش راهداران ارائه بهترین خدمات در راستای اجرای تردد روان، اقتصادی و با حداکثر رضایتمندی برای مسافران است و همچنین تعدادی از راهدارخانه های موجود در گردنه ها برای اسکان موقت مسافران در زمان اضطرار پیش بینی شده است.

فلاحتگرتاکید کرد: گروه های راهداری در مواقع سرما، بارش برف سنگین و کولاک ضمن بازگشایی مسیر، به افراد حادثه دیده یا گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی خواهند کرد.