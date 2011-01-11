به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم غروی بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار اعزام عمرهگذاران از حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: ثبت نام از متقاضیان تشرف به عمره تا 27 آذرماه در مدارس علمیه خواهران کشور به انجام رسیده است و مدارس تا 30 آذرماه کاربرگ مشخصات متقاضیان خود را به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارسال کردهاند.
وی یادآور شد: در سال گذشته حوزههای علمیه خواهران دارای هزار سهمیه در قالب 500 زوج بودند.
مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: با افزایش سهمیه حوزههای علمیه خواهران، نفرات ذخیره به ترتیب اولویت وارد لیست اصلی خواهند شد.
وی تعداد طلاب ثبت نام شده اصلی به منظور اعزام به عمره را هزار و 598 نفر و تعداد طلاب ذخیره را هزار و 479 نفر ذکر کرد و افزود: از میان 560 نفر کادر و اساتید پس از قرعه کشی 301 نفر در لیست اصلی و حدود 300 نفر در لیست ذخیره قرار دارند.
مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران افزود: امسال ازسوی ستاد عمره سهمیه تشویقی به نفرات برتر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مدارس اختصاص یافت.
غروی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین کشور عربستان از سال گذشته اعزام خواهران به صورت مجردی به عمره امکانپذیر نیست، گفت: با رایزنیهای صورتگرفته از سال گذشته اعزامها از حوزههای علمیه خواهران به صورت متاهلی انجام میشود و خواهران طلبه به همراه همسرانشان به عمره اعزام میشوند.
وی تعداد کاروانهای اعزامی از حوزههای علمیه خواهران به عمره را 33 کاروان عنوان کرد و ادامه داد: این کاروانها از اواخر اسفند سال جاری تا دهه اول اردیبهشت سال آینده به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران یادآور شد: این کاروانها از ایستگاههای پروازی تهران، شیراز، اصفهان، اهواز و احتمالا کرمان و ساری اعزام خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از اعزام هزار و 598 نفر از خواهران طلبه به عمره در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم غروی بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار اعزام عمرهگذاران از حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: ثبت نام از متقاضیان تشرف به عمره تا 27 آذرماه در مدارس علمیه خواهران کشور به انجام رسیده است و مدارس تا 30 آذرماه کاربرگ مشخصات متقاضیان خود را به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارسال کردهاند.
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