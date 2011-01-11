به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم غروی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار اعزام عمره‌گذاران از حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: ثبت نام از متقاضیان تشرف به عمره تا 27 آذرماه در مدارس علمیه خواهران کشور به انجام رسیده است و مدارس تا 30 آذرماه کاربرگ مشخصات متقاضیان خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارسال کرده‌اند.



وی یادآور شد: در سال گذشته حوزه‌های علمیه خواهران دارای هزار سهمیه در قالب 500 زوج بودند.



مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: با افزایش سهمیه حوزه‌های علمیه خواهران، نفرات ذخیره به ترتیب اولویت وارد لیست اصلی خواهند شد.



وی تعداد طلاب ثبت نام شده اصلی به منظور اعزام به عمره را هزار و 598 نفر و تعداد طلاب ذخیره را هزار و 479 نفر ذکر کرد و افزود: از میان 560 نفر کادر و اساتید پس از قرعه کشی 301 نفر در لیست اصلی و حدود 300 نفر در لیست ذخیره قرار دارند.



مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: امسال ازسوی ستاد عمره سهمیه تشویقی به نفرات بر‌تر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مدارس اختصاص یافت.



غروی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین کشور عربستان از سال گذشته اعزام خواهران به صورت مجردی به عمره امکان‌پذیر نیست، گفت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سال گذشته اعزام‌ها از حوزه‌های علمیه خواهران به صورت متاهلی انجام می‌شود و خواهران طلبه به همراه همسرانشان به عمره اعزام می‌شوند.



وی تعداد کاروان‌های اعزامی از حوزه‌های علمیه خواهران به عمره را 33 کاروان عنوان کرد و ادامه داد: این کاروان‌ها از اواخر اسفند سال جاری تا دهه اول اردیبهشت سال آینده به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.



مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: این کاروان‌ها از ایستگاه‌های پروازی تهران، شیراز، اصفهان، اهواز و احتمالا کرمان و ساری اعزام خواهند شد.