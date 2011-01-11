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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

ورزشگاه خالی و حضور چند بازیکن ایرانی روی نیمکت

ورزشگاه خالی و حضور چند بازیکن ایرانی روی نیمکت

در حالی که کمتر از 80 دقیقه به آغاز دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق باقی مانده، ورزشگاه الریان خالی از تماشاگر است.

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه الریان شهر دوحه، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:15 به وقت قطر به قضاوت روشن ایرماتوف از ازبکستان آغاز خواهد شد.

در فاصله کمتر از 80 دقیقه مانده تا شروع این دیدار صندلی‌های سیاه و مشکی ورزشگاه الریان خالی از تماشاگر است و تنها مسئولان برگزاری در حال آماده سازی ورزشگاه برای برگزاری این دیدار هستند.

در همین زمان افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه چند بازیکن که ظاهرا در فهرست 11 نفره قرار ندارند با حضور کنار زمین دقایقی را به گفتگو و بررسی شرایط پرداختند. در این بین محمدرضا خلعتبری برای دقایقی روی نیکمت ورزشگاه خالی نشست و سپس به رختکن رفت.

کد مطلب 1230187

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