به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه الریان قطر، مرتضی محصص مدرس و کارشناس فوتبال ایران که به عنوان مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت می کند، با حضور در این ورزشگاه دیدار تیم های فوتبال ایران برابر عراق را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

محصص در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با بیان این خبر گفت: قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه آنالیز و تحلیل کلیه بازیهای جام ملتهای آسیا را دو ماه دیگر به صورت کتابی در اختیار فدراسیون های عضو قرار دهد که بنده امروز وظیفه دارم دیدار تیم ملی فوتبال ایران و عراق را آنالیز کنم.