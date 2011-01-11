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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

مرتضی محصص دیدار ایران و عراق را آنالیز می‌کند

مرتضی محصص دیدار ایران و عراق را آنالیز می‌کند

مدرس بین المللی فوتبال کشورمان دیدار ایران و عراق را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا آنالیز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه الریان قطر، مرتضی محصص مدرس و کارشناس فوتبال ایران که به عنوان مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت می کند، با حضور در این ورزشگاه دیدار تیم های فوتبال ایران برابر عراق را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

محصص در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با بیان این خبر گفت: قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه آنالیز و تحلیل کلیه بازیهای جام ملتهای آسیا را دو ماه دیگر به صورت کتابی در اختیار فدراسیون های عضو قرار دهد که بنده امروز وظیفه دارم دیدار تیم ملی فوتبال ایران و عراق را آنالیز کنم.

کد مطلب 1230193

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