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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

لیگ برتر کشتی آزاد/

برتری گاز مازندران و شهدای جویبار مقابل حریفان در خانه

برتری گاز مازندران و شهدای جویبار مقابل حریفان در خانه

ساری - خبرگزاری مهر: در هفته سوم لیگ برتر قهرمانی کشتی آزاد باشگاههای کشور، تیم گاز مازندران توانست حریف گلستانی خود را در ساری مغلوب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر قهرمانی کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه ب، دو تیم گاز مازندران و  بانک ملی گلستان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که با حضور حدود دو هزار تماشاگر علاقه مند به رشته پرطرفدار کشتی در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد تیم گاز مازندران توانست حریف گلستانی خود را با نتیجه تیمی 4 بر 3 شکست دهد.
 
سرمربیگری تیم بانک ملی گلستان به عهده سید حسین حسینی و گاز مازندران برعهده مراد محمدی بوده است.
 
فرزاد جعفری، آندره استاد بیک و حسن طهماسبی به تربیب در اوزان 55 ، 66 و 74 کیلوگرم از تیم باانک ملی گلستان توانستند بر حریفان خود در تیم گاز مازندران فائق آیند.
 
کمیل ذبیحی، اصغر بذری، گئورگی گودشیلیدزه و اشکان ازلی فر از گاز مازندران نیز توانستند به ترتیب بر حریفان خود در اوزان 60 ، 84 ، 96 و 120 کیلوگرم به نام های تقی داداشی، جلال زمانی، مهدی مازندرانی و احمد رسولی پیروز شوند.
 
تیم گاز مازندران با این برتری و کسب 5 امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد.
 
در دیگر دیدار امروز در جویبار نیز تیم شهدای جویبار توانست تیم کشتی شهدای ملایر را با نتیجه 4 بر 3 مغلوب کند و به عنوان تیم دوم گروه ب پس از تیم گاز مازندران قرار گیرد.
کد مطلب 1230202

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