همکاری جهاد دانشگاهی و شهرکهای صنعتی استان قزوین توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و سرپرست جهاد دانشگاهی استان در نشست مشترک همکاریهای حال و آینده خود را در زمینه فعالیت ها و همکاریهای آموزشی و کارآفرینی بررسی و بر ادامه این همکاریها در بعد کمی و کیفی تاکید کردند.

در این نشست که عصر سه شنبه با حضور باقرزاده سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد همکاریهای آموزشی در زمینه های مورد نیاز شهرک های صنعتی استان مورد تاکید قرار گرفت.

عبدالله شفیعی سرپرست جهاد دانشگاهی استان قزوین در این نشست گفت: جهاد دانشگاهی استان قزوین در مدت کوتاه تاسیس خود فعالیت های خوبی را در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اطلاع رسانی و کارآفرینی انجام داده و موفق عمل کرده است.

وی با بیان این مطلب که جهاد دانشگاهی خواهان تعامل، همکاری و ارائه خدمات با همه دستگاههای علمی و اجرایی بویژه مراکز صنعتی و شهرک های صنعتی است تصریح کرد: استان قزوین نیز نسبت به سایراستان ها نوپاست و دستگاههای اجرایی استان با حمایت خود باید زمینه ای را فراهم کنند تا جهاد دانشگاهی خدمات خود را به تمامی مجموعه های استان ارائه کند.

شفیعی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی استان از حمایت و پشتیبانی مجموعه جهاد دانشگاهی کشور برخوردار است افزود: در حال حاضر جهاد دانشگاهی با داشتن دهها مرکز خدمات تخصصی، پارک و مرکز رشد علم و فناوری موفق، کارآمدی خود را در زمینه های مختلف صنعتی، علمی و مدیریتی به اثبات رسانده و آمادگی دارد تا خدمات خود را به مجموعه صنعتی استان هم ارائه کند.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم با بیان اهمیت و ضرورت همکاریهای آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی گفت: نگاه ما در استان با جهاد دانشگاهی بر اساس همکاری متقابل است و تلاش می شود این همکاری ها روز به روز افزایش یابد.

عبدالقهار ناصحی یادآورشد: توسعه مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک های صنعتی با همکاری جهاد دانشگاهی تسریع می شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهرکهای صنعتی فعال استان در حال حاضر بیش از 12 هزار اشتغال ایجاد و بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و به دلیل اهمیت این بخش به آموزش، مشاوره و خدمات فنی و تخصصی جهاد دانشگاهی نیاز اساسی داریم.

ناصحی ایجاد شهرک های صنعتی در نواحی مختلف کشور و استان را راهکار مناسبی برای تثبیت جمعیت و تمرکززدایی عنوان کرد و اظهارداشت: جهاد دانشگاهی می تواند نقش خود را در زمینه های مختلف نرم افزاری در این بخش و سایر حوزه های مورد نیاز بخوبی ایفا کند.

مینا باقرزاده سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین نیز گفت: جهاد دانشگاهی نهاد تاثیرگذار آموزشی در کشور و استان است و در طراحی، اجرا و برگزاری دوره های آموزشی نیز موفق عمل کرده و آمادگی دارد پروژه های آموزشی شرکت شهرک ها و مجموعه شهرک های صنعتی استان را اجرا کند.

وی رویکرد جهاد دانشگاهی استان را آموزش حرفه ای و تخصصی دانست و تصریح کرد: امیدواریم با درک متقابل نیازها توسط مسئولان دو نهاد، سطح همکاریهای جهاد دانشگاهی با شرکت شهرک های صنعتی استان توسعه یافته و متحول شود.