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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

برگزاری جلسه شورایعالی کار در پایان دی‎ماه/ تعیین حداقل دستمزد90 جدی شد

برگزاری جلسه شورایعالی کار در پایان دی‎ماه/ تعیین حداقل دستمزد90 جدی شد

یک مقام مسئول کارگری از احتمال برگزاری دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در روزهای پایانی دی ماه سال‎جاری خبر داد.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر از احتمال برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: اولین جلسه این شورا با حضور نمایندگانی از سوی دولت، کارفرمایان و کارگران در 14 آذر ماه سالجاری برگزار شده بود.

این مقام مسئول در حوزه کارگری با تاکید بر اینکه تعیین دقیق روز نشست 3 جانبه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است، گفت: به نظر می رسد در جلسه جدید بخشی از جمع بندی ها و نتایج بررسی های کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد سال آینده مشخص شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: در نشست قبلی در مورد مشکلات تولید، صنعت و همچنین وضعیت معیشتی کارگران صحبت و رایزنی شد. همچنین قرار شد تا در جلسات بعدی در مورد نتایج بررسی ها و یافته های کمیته های کارگری و کارفرمایی نیز صحبت شود.

به گزارش مهر، طی بهمن و یا اسفند ماه سالجاری و پس از پایان پذیرفتن جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد سال آینده بیش از 7 میلیون نفر کارگر و مشمولان قانون کار تعیین و برای اجرا ابلاغ می شود.

کد مطلب 1230210

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