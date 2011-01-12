یک مقام آگاه در گفتگو با مهر از احتمال برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: اولین جلسه این شورا با حضور نمایندگانی از سوی دولت، کارفرمایان و کارگران در 14 آذر ماه سالجاری برگزار شده بود.

این مقام مسئول در حوزه کارگری با تاکید بر اینکه تعیین دقیق روز نشست 3 جانبه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است، گفت: به نظر می رسد در جلسه جدید بخشی از جمع بندی ها و نتایج بررسی های کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد سال آینده مشخص شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: در نشست قبلی در مورد مشکلات تولید، صنعت و همچنین وضعیت معیشتی کارگران صحبت و رایزنی شد. همچنین قرار شد تا در جلسات بعدی در مورد نتایج بررسی ها و یافته های کمیته های کارگری و کارفرمایی نیز صحبت شود.

به گزارش مهر، طی بهمن و یا اسفند ماه سالجاری و پس از پایان پذیرفتن جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد سال آینده بیش از 7 میلیون نفر کارگر و مشمولان قانون کار تعیین و برای اجرا ابلاغ می شود.