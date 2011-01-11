مردم در افزایش کیفیت نان تعیین کننده هستند

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین ، حسن جمشیدیها عصر سه شنبه به مناسبت هفته کیفت نان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: مردم از عوامل تاثیرگذار در زمینه ارتقاء کیفیت نان هستند زیرا با انتخاب نان خوب و با کیفیت از نانوایی‌ها، می‌توانند آنان را به پخت نان کیفی ترغیب و تشویق کنند.

وی افزود: همچنین مردم می‌توانند با خرید به اندازه نان و نگهداری درست و اصولی ضمن کاهش ضایعات و هزینه‌ها به اقتصاد کشور هم کمک کنند.

جمشیدیها تصریح کرد: ارتقاء کیفیت نان تنها مربوط به یک حوزه نیست بلکه باید کیفی سازی را از مزرعه و تولید گندم شروع کنیم و تا تولید و پخت نان ادامه دهیم.

این مسئول یادآورشد: بهبود کیفیت نان به عنوان اقدامی اساسی و ضروری در دستور کار شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق و اتحادیه‌های صنفی مرتبط در استان قرار گرفته تا از این طریق مردم با توجه به افزایش نرخ نان، این ماده غذایی را با کیفیت مطلوب و بهتر تحویل بگیرند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین خاطرنشان کرد: ممکن است در هفته‌های آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تغییر کیفیت نان چندان مشهود نباشد اما باید انتظار داشت پس از مدتی با اعمال تغییراتی در روند تولید و شکل ‌گیری جریان رقابتی میان نانوایی‌ها، کیفیت نان به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد.

جمشیدیها گفت: با کیفی شدن نان در مراحل بعدی باید به سمت ایجاد تنوع در تولید نان حرکت کرد که بر این اساس می‌توان مطرح کرد که ارتقاء کیفی قدم نخست بوده و در مراحل بعدی تنوع تولید در این بخش ایجاد می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون آرد با قیمتی ارزان به نانوایی‌ها تحویل می‌شد، تولید کیفی و تنوع تولید همواره در حاشیه قرار داشت اما امیدواریم با شکل‌گیری فضای رقابتی، این موضوع مهم جدی گرفته شود و با تحقق کیفی شدن نان، رضایت مردم هم تامین شود.

جمشیدی ها گفت: از سال آینده نانوایی‌های استان بر اساس کیفیت نان تولیدی خود درجه‌ بندی می‌شوند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین، اصلاح و بهبود ساختارها برای افزایش رقابت و خلاقیت، بالا بردن سطح کیفی و فرآوری خمیر و نان و افزایش نهاده‌ها بویژه آرد را از عوامل تاثیرگذار در بهبود کیفیت نان در استان عنوان کرد.

وی یادآور شد: مردم نیز باید با خرید از نانوایی‌هایی که نان مرغوب عرضه می ‌کنند، خرید حجم متناسبی از نان توسط خانوار‌ها و همچنین استفاده از روشهای مناسب نگهداری نان در خانه، در اجرای بهینه این قانون همکاری لازم را داشته باشند.