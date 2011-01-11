انقلاب اسلامی ایران یک الگوی موفق در صحنه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محمد امین رضوانی در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد در سخنانی به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی در عرصه های مختلف در سطح جهان مطرح است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران امروز در نظریه های دانشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان اقدامات خود را علیه این نظام مقدس آغاز کرده اند.

مدیر کل سیاسی استانداری لرستان به ترفند های دشمنان در ابعاد مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور، تهدید و تحریم اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه تا کنون همه نقشه های دشمنان انقلاب نقش بر آب شده است که علت این موضوع را باید در دین مداری این نظام جستجو کرد.

رضوانی به روی آوردن دشمن به تهدید و جنگ نرم اشاره کرد و عنوان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که از طریق این تهاجم فرهنگی ضرباتی را به انقلاب اسلامی ایران وارد کنند.

وی به فتنه رخ داده در جریانات بعد از انتخابات سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: دشمن برای مقابله با موج عظیم انقلاب اسلامی به جنگ رسانه ای روی آورده است.

مدیر کل سیاسی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرتمند در مقابل دشمنان ایستاده است، یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات گسترده نظام در شهرها و روستاهها روند توسعه و پیشرفت در کشور حاکم شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان کرد: مهم ترین و بزرگترین برنامه اقتصادی کشور ما طرح تحول اقتصادی است که قانون هدفمندی یارانه ها یکی از مراحل این طرح بزرگ است.

سجاد معین تصریح کرد: خوشبختانه در هفته های اخیر با اجرایی شدن این قانون شاهد همراهی، همکاری و مشارکت مردم در اجرای هدفمندی یارانه ها بودیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم از این قانون به خوبی استقبال کرده اند یادآور شد: دولت این آمادگی را دارد که همگام با اجرای این قانون ضمن بررسی مشکلات تصمیمات اجرایی را در این حوزه اتخاذ و به مردم اعلام کند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با اشاره به تغییرات مفید در سطح جامعه به دنبال هدفمندی یارانه ها، صرفه جویی در مصرف سوخت، ارتقا سطح کیفی پخت نان و ایجاد وضعیت مناسب در ترافیک شهری را از جمله موفقیت های این طرح برشمرد.

معین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن های ایام الله دهه فجر بیان داشت: باید جشن های این دهه با شکوه تر از سالهای قبل برگزار شود و همه ادارات و دستگاههای اجرایی باید تلاش خود را در این راستا به کار گیرند.

وی با تاکید بر نوآوری و خلاقیت در اجرای برنامه یادآور شد: در پایان دهه فجر به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های برگزار شده کلیه دستگاه ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.