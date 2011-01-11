فراخوان واگذارى موزه ها به بخش خصوصى به زودى اعلام مى شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید بقایی گفت: واگذاری قسمتی از موزه ها به بخش خصوصی یکی از برنامه های سازمان میراث فرهنگی برای رونق و افزایش مخاطبان است و به زودی فراخوان واگذاری بهره وری از موزه ها به بخش خصوصی اعلام می شود.



رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: بر روی این موضوع، بحث های کارشناسی زیادی انجام شده است. خصوصی سازی موزه‌ها در تمام دنیا وجود دارد و برای ایجاد رونق بیشتر موزه ها، اقدام درستی است که مخالفان اندک این طرح باید دلایل محکمی برای ادعای خود درباره عدم خصوصی‌سازی موزه ها مطرح کنند.



وی به نحوه خصوصی سازی موزه ها اشاره کرد و گفت: اصل کار به این صورت است که می‌خواهیم بهره برداری از موزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در ابتدا چند روز به صورت آزمایشی این طرح را در چند موزه اجرا خواهیم کرد و زمانی که توانستیم ارزیابی درستی از اجرای آن داشته باشیم، به موزه‌های دیگر هم تسری می‌دهیم.



رئیس سازمان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: بحث‌ نگهداری، امین اموال اشیاء و یگان حفاظت فیزیکی کاملاً به عهده سازمان میراث فرهنگی خواهد بود اما بهره برداری را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. البته ممکن است این شرکت های خصوصی در فاز اول بهره دهی و سودهی لازم را نداشته باشند که سازمان میراث مقداری از هزینه‌ها را در قالب کمک به اینها ارائه خواهد داد.

بهره برداری از موزه ها با شرایط خاصی به متقاضیان واگذار می شود



بقایی اعلام فراخوان برای واگذاری قسمتی از موزه ها به بخش خصوصی را دارای شرایطی عنوان کرد و اظهار داشت: در فراخوان که به زودی اعلام خواهد شد، یک سری از شاخص‌ها از جمله شاخص های تخصص، توانمندی و حتی تعهدات مالی در صورت بروزخسارت، لحاظ می شود. متقاضیان پس از این فراخوان می توانند تقاضای خود را ارائه و در صورت تایید صلاحیت های آنها بر اساس این شاخص ها، بهره برداری از موزه‌ها را به عهده خواهند گرفت.



رئیس سازمان میراث فرهنگی این اقدام را در جهت افزایش آمار بازدیدکنندگان موزه‌ها موثر دانست و افزود: متاسفانه آمار بازدیدکنندگان موزه‌‌ها در ایران بسیار پایین است. بر اساس آمارهای موجود؛ به طور تقریبی روزانه 164 نفر از یکی از بزرگترین موزه‌های کشور بازدید می‌کنند که آمار بسیار پایینی است اما تصور ما بر این است که اگر بهره وری موزه ها به بخش خصوصی واگذار شود، آنها می‌تواند مخاطبان بسیاری را جذب کنند و این امر به میراث فرهنگی کمک قابل توجهی خواهد کرد. زیرا حوزه‌های میراث فرهنگی آنقدر وسیع و بزرگ است که نیازمند ورود افراد و کارشناسان مختلفی برای رونق آن است.

تبدیل خانه‌های تاریخی به هتل‌ها تا سال 90



بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات میراث فرهنگی در ارائه خدمات ارزان تر به متقاضیان برای رونق صنعت گردشگری گفت: تبدیل خانه‌های تاریخی به هتل‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کنیم. در هر شهری که خانه‌های تاریخی بلا استفاده مانده است و جزء نفایس ملی هم تلقی نمی‌شوند، تا سال 90 برای هتل سازی واگذار خواهیم کرد که با عنوان هتل موزه‌ها مورداستفاده قرار می گیرند.



وی تصریح کرد: به طور طبیعی قیمت ها دراین اماکن نسبت به هتل‌های دیگر پایین تر خواهد بود و با این طرح می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که گروه های مختلف مردم با هر سطح درآمدی بتوانند از این خدمات استفاده کنند. به این ترتیب صنعت گردشگری هم رونق افزون تری می یابد.