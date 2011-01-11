جاده های ارتباطی منطقه ارسباران استاندارد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اروجعلی علیزاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری مشترک اهر و کلیبر گفت: مطالعات جاده اهر به کلیبر در راستای ارتقاء به بزرگراه از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری آغاز شده و در شرف اتمام مطالعاتی و ارجاع به کمیسیون ماده 32 است که با اخذ مجوز و تامین امتیازات لازم عملیات اجرایی این طرح آغاز می شود.

وی، ارتقاء جاده های ارتباطی اهر – مشگین شهر و اهر- ورزقان را نیز از برنامه های اداره کل راه و ترابری استان در راستای تقویت زیرساختهای ارتباطی منطقه ارسباران عنوان کرد.

اجرای قطعه اول پروژه برگراه اهر - تبریز نیازمند اعتبار

مدیرکل راه و ترابری استان همچنین یکی از پروژه های مهم استان را پروژه بزرگراه اهر – تبریز برشمرد و افزود: قطعه اول و سوم این پروژه از مسیر اهر – تبریز و تبریز – اهر به پیمانکار واگذار شد و انتظار داریم با تأمین به موقع اعتبارات در اجرای این پروژه تسریع شود.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد در کمترین زمان ممکن قطعه سوم نیز به پیمانکار واگذار شود تا یکی از جاده های مهم و حادثه خیز و پرتردد استان مرتفع گردد.

روستاهای بالای 50 خانوار تا پایان سال 90 آسفالت می شوند

علیزاده از افزایش 25 درصدی اعتبارات راه روستایی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: کلیه روستاهای بالای 50 خانوار در سطح استان زیرسازی و تا پایان سال 90 آسفالت می شوند.

وی گفت: تاکنون 225 کیلومتر از روستاهای اهر و 241 کیلومتر از روستاهای کلیبر آسفالت و 261 کیلومتر راه اهر و 318 کیلومتر راه کلیبر شبلی و 576 کیلومتر راه خاکی اهر و 810 کیلومتر راه روستایی کلیبر خاکی هستند که در نهایت جمعیت برخوردار روستایی از راه مناسب روستایی کلیبر 71 درصد و راه آسفالته 65 درصد است.

علیزاده افزود: این رقم در شهرستان اهر نیز 68 درصد راه مناسب و 55 درصد آسفالت هستند.

مدیرکل راه و ترابری استان یکی از برنامه های اولویت دار اداره کل راه و ترابری را ایجاد زیرساختهای مناسب در بخش راه روستایی دانسته و اظهار امیدواری کرد در طول برنامه تدوین شده از سوی اداره کل راه و ترابری در کمترین زمان ممکن شاهد آسفالت و احداث راه مناسب در مناطق روستایی اهر- کلیبر باشیم.