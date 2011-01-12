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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۷

درآمدهای مالیاتی گلستان 30 درصد رشد یافت

درآمدهای مالیاتی گلستان 30 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امورمالیاتی گلستان گفت: میزان درآمد وصولی مالیاتی استان در 9 ماه سالجاری 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عمران طیبی عصر سه شنبه در نشست سازمان اقتصاد و دارایی استان از تحقق 112 درصدی درآمدهای مالیاتی وصول شده در 9 ماهه سال جاری به نسبت درآمدهای مالیاتی مصوب ابلاغی استان خبر داد.

وی اظهار داشت: از کل درآمدهای عمومی وصول شده در 9 ماهه سال جاری به میزان 806 میلیارد ریال مبلغ 662 میلیارد ریال آن مربوط به وصول درآمدهای مالیاتی بوده است.
 
مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای عمومی استان را بالغ بر 83 درصد اعلام کرد.
 
وی یادآورشد: در راستای طرح تحول اقتصادی دولت، سازمان امور مالیاتی نیز همگام با اصلاح سیاست‌های اقتصادی نظام در حال اصلاح و تغییر بوده است.
 
طیبی گفت: کارکنان مالیاتی در تمام سطوح به مشارکت متعهدانه و دلسوزانه در اجرایی کردن پروژه‌ها و برنامه‌های ابلاغی در فرجه‌های تعیین شده پرداخته است.
کد مطلب 1230243

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