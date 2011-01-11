به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی اصغر ثنایی بعد از ظهر سهشنبه در کارگاه آموزشی مبلغین که با حضور سردار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی برگزار شد اظهار داشت: فضای امروز جامعه به گونهای نیست که طلبهها به صرف خواندن برخی دروس حوزههای علمیه ادعای پاسخگویی به نیازهای جامعه باشند.
رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی اضافه کرد: مبلغان دینی باید مسلح به متون و مهارتهای علمی برای ورود به عرصه تبلیغ دین مبین اسلام باشند.
وی با اشاره به ضرورت اطلاع طلاب از آسیبهای اجتماعی جامعه گفت: ارتباط حوزه با نیروی انتظامی برای شنیدن اخبار، حوادث و تحلیل وقایعی که ناشی از تهاجم فرهنگی است برای هر طلبهای ضروری است.
ثنایی در پایان با قرائت روایتی از امام کاظم(ع) در مورد توحیدشناسی، هستی شناسی، موقعیت شناسی و آسیبشناسی، اظهار امیدواری کرد که طلاب علوم دینی با عنایت خداوند بتوانند در زمینه مقابله با جنگ نرم اهتمام بیشتری داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی بر لزوم تسلط مبلغان به متون و مهارتهای علمی و اطلاع از آسیبهای اجتماعی برای کارآیی بیشتر در عرصه تبلیغ دین تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی اصغر ثنایی بعد از ظهر سهشنبه در کارگاه آموزشی مبلغین که با حضور سردار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی برگزار شد اظهار داشت: فضای امروز جامعه به گونهای نیست که طلبهها به صرف خواندن برخی دروس حوزههای علمیه ادعای پاسخگویی به نیازهای جامعه باشند.
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