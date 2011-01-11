تمبر یادبود "هلموت کهل" در آلمان منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی راینیشه پست، "ولفگانگ شویبله" وزیر دارایی دولت فدرال آلمان از انتشار تمبر یادبود "هلموت کهل" معمار اتحاد مجدد این کشور در سال جاری میلادی خبر داد.

به گفته وی، این اقدام برای قدردانی از تلاشها و اقدامات مهم صدراعظم اسبق آلمان صورت می گیرد. پیش از این نمایندگان اتحادیه جوانان و سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی خواستار این اقدام شده اند.

این در حالی است که معمولا در آلمان تمبر یادبود اشخاص پیش از مرگ آنها منتشر نمی شود. هلموت کهل متولد 30 آوریل 1930 بوده و اکنون 80 ساله است.

کهل از 1982 تا 1998 صدراعظم آلمان و از 1973 تا 1998 دبیرکل اتحاد دموکرات مسیحی این کشور بوده و 16 سال صدراعظمی وی درازترین دوران صدراعظمی پس از بیسمارک است. وی یکی از مهم‌ترین معماران اتحاد دو آلمان بوده و به همراه "فرانسوا میتران" رئیس جمهوری فرانسه از بنیانگذاران پیمان اتحادیهٔ اروپا (موسوم به پیمان ماستریخت) است.